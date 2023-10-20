Экс-президент РФ, заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев вновь отличился странными заявлениями о том, что "мир продолжает катиться в глубокую пропасть", а виноваты в этом США.
Этой теме Медведев посвятил отдельную публикацию в своем Телеграм-канале. По его словам, "принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и о потере остатков совести". По его словам, эти решения "значимы и мелки, но кричат о болезни всего общества".
Затем Медведев все же уточнил, о каких решениях идет речь. Выяснилось, что истерику кремлевского шута вызвали три новости.
"Байден назвал "разумной инвестицией" деньги, которые должны быть потрачены на смерть других людей вдали от США. Речь идет о приобретении дополнительного оружия на десятки миллиардов для Украины и Израиля. Киевский режим принял решение о запрете УПЦ, отсекая православных от колыбели материнской церкви. Министр внутренних дел Франции, нисколько не сомневаясь, осуждает известного футболиста за посты в поддержку Палестины. Новости разные, но они свидетельствуют об ускоренном гниении самой ткани западного общества", - заявил Медведев.
На этом безумные конвульсии Медведева не закончились. Он решил отдельно прокомментировать каждую из трех новостей и объяснить, почему они его так впечатлили.
По его словам, заявление Байдена - "это за гранью добра и зла". Он заявил, что эта новость якобы демонстрирует философию государственной жизни США на протяжении веков.
Запрету УПЦ Медведев посвятил больше внимания и текста. По его убеждению, это решение - "грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме", а виноват во всем президент Владимир Зеленский.
"Ведь Зеленский не просто выродок без рода и племени. Не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю. Он дрожит от желания власти клоун-Франкенштейн, созданный в утешение заказчикам и готовый отдать им не только свое тело для телесных утех, но и запросто уничтожить христианство на родной земле", - заявил Медведев.
Что касается ситуации с футболистом, поддержавшим Палестину, Медведев заявил, что его наказали за "выход за рамки идеологического тренда".
"Результат таких заявлений очевиден. Интифада будет вечно. Церковь возродится, но из-за крови и страданий гражданской войны. А количество поставленного оружия рано или поздно перейдет в качество. Обломочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и объемно-детонирующие заряды превратятся в ядерные заряды", - подытожил сумасшедший шут.
Другие заявления Медведева
Дмитрий Медведев - топ-шут Кремля, который едва ли не ежедневно выдает чудаковатые "сенсации" и угрозы. 30 июля он заявил, что России "пришлось бы" пойти на использование ядерного оружия, если бы наступление Украины удалось и она освободила захваченные Россией территории.
Медведев не впервые прямо угрожает применить ядерное оружие. Например, в марте он "предостерегал" Украину от попыток деоккупировать Крым. Позже он заявлял, что перспектива ядерной войны растет с каждым днем.