Чиновник высказался об успехе украинского контрнаступления.

Зампред главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь "расчехлил" ядерное оружие из-за контрнаступления ВСУ.

Чиновник заявил, что старания оккупантов "отбить" коллективное наступление Украины и Запада - очевидны "всем приличным людям". Но, главное, армия РФ своим присутствием в Украине спасает мир от ядерной катастрофы, пригрозил Медведев в Telegram.

"Ведь если представить себе, что наступление "укробандеровцев" при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару", - заявил Медведев.

Медведев отметился угрозой о "мучительной смерти" из-за Путина

Напомним, ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев отметился новой "тирадой" в защиту лидера России Владимира Путина. Чиновник в очередной раз возмутился, что диктатору "выписали" ордер на арест и пожелал Международному уголовному суду в Гааге (МУС) "мучительной смерти".

Также Медведев пообещал, что Россия никогда не станет членом МУС и не будет выполнять обязательства Римского статута.

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