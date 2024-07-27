'Самый быстрый способ': Z-блогер 'придумал', как рассорить Украину и Китай

По словам пропагандиста, у него есть идея относительно того, как прекратить поставки дронов из Китая в Украину.

Российский Z-блогер Дмитрий Стешин призвал устроить диверсию на российском газопроводе "Сила Сибири", по которому транспортируют газ в Китай.

Эту идею Стешин озвучил в своем Телеграм-канале. В частности, пропагандист предлагает устроить диверсию на газопроводе, по которому в Китай экспортируют природный газ с месторождений в Иркутской области и Якутии.

Для диверсии он предложил использовать дрон, окрашенный в цвета украинского флага. Таким образом он хочет поссорить две страны и добиться, чтобы Китай больше не поставлял беспилотников в Украину.

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"Конечно, есть более цивилизованные способы убедить Китай, который плотно припал к ресурсной груди моей родины-матери. Но это самый быстрый и наглядный. И поверьте, Китай, если бы захотел, ни один моторчик, ни одна лопата к бандеровцам не попали бы, даже через сложную логистику", - заявил он.

Пропагандист добавил, что самый правильный метод выиграть - "создание полностью своих дронов и мощного, унифицированного РЭБ". Но сам Стешин заявил, что боится даже думать "на сколько лет мы отстали в этой сфере".

Сотрудничество РФ и Китая

В 2024 году перевозки через Китай и Гонконг полупроводников и других запрещенных товаров для поддержки военных усилий России сократились на пятую часть. Однако Гонконг остается глобальной горячей точкой для уклонения от санкций.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят новые санкции против китайских организаций, которые поддерживают войну России в Украине. Он намекнул, что под прицелом могут быть китайские банки.

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