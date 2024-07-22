В целом перевозки запрещенных товаров через Китай и Гонконг сократились с начала года.

В 2024 году перевозки через Китай и Гонконг полупроводников и других запрещенных товаров для поддержки военных усилий России сократились на пятую часть. Однако Гонконг остается глобальной горячей точкой для уклонения от санкций, пишет Reuters со ссылкой на данные Министерства торговли США.

Отмечается, что транзитные перевозки через Гонконг товаров высокого приоритета (Common High Priority Items, CHPL) упали на 28% в период с января по май. В частности, речь идет о передовых компонентах, микроэлектронике, которые, по мнению США и ЕС, могут быть использованы для войны России в Украине. В то же время транзитные перевозки этих товаров через материковый Китай, за исключением Гонконга, упали на 19%.

Гонконг и Китай рассматриваются правительством США как ключевые глобальные узлы, через которые Россия получает материалы для своей военной промышленности, в частности, полупроводники и детали для беспилотников: "Я думаю, что есть определенные основания для того, чтобы быть по крайней мере оптимистичными относительно того, что мы смогли замедлить часть этой торговли. Китай все еще остается нашей проблемой номер один", – рассказал агентству американский чиновник.

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Государственный департамент и Минфин США ввели несколько раундов санкций против юридических лиц по всему миру, которые имеют коммерческие связи с российскими военными, в частности, против подставных компаний в Гонконге, которые занимались перенаправлением полупроводников.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что снижение незаконных потоков стало результатом нескольких факторов, включая агрессивное правоприменение со стороны американских властей, а также взаимодействие с компаниями, чья продукция переправляется через границу.

Отдельный набор таможенных данных вашингтонской некоммерческой организации по вопросам глобальной безопасности показал, что более 200 фирм, зарегистрированных в Гонконге, отправили российским покупателям товаров на сумму почти 2 миллиарда долларов в период с августа по декабрь 2023 года.

Данные отчета Фонда "Комитет за свободу Гонконга" (CFHK) свидетельствуют, что в период с августа по декабрь 2023 года через Гонконг было отправлено подсанкционных товаров на сумму 750 миллионов долларов США – от высококлассных чипов Nvidia и французской Vectrawave до дешевых чипов Texas Instruments и Intel.

Таможенные данные за 2023 год показали, что две партии Nvidia стоимостью 1,58 миллиона долларов и 1,21 миллиона долларов были отправлены московской фирме "Лотос" грузоотправителем под названием Malachor Electronics с адресом в роскошном офисном здании в центральном деловом районе Гонконга. В период с августа по декабрь прошлого года гонконгские грузоотправители доставили в Россию товаров Nvidia на общую сумму 17,6 миллиона долларов после того, как они были проданы в таких странах, как Китай, Тайвань, Турция, Таиланд, Сербия и ОАЭ, говорится в статье.

В состав груза входили системы искусственного интеллекта Jetson TX2, которые являются одними из компонентов, используемых в беспилотниках, обнаруженных украинским правительством на поле боя: "Подержанные Jetson доступны через многие каналы секонд-хенда. Хотя мы не можем отслеживать продукцию после ее продажи, если мы определим, что любой покупатель нарушает экспортный контроль США, мы примем соответствующие меры", – отметил представитель Nvidia Джон Риццо.

Среди других высокотехнологичных партий – две партии полупроводников компании Vectrawave стоимостью 1 млн долларов каждая, которые были маркированы как микропроцессоры. Vectrawave является производителем специализированных полупроводников для высокотехнологичных систем связи и обороны, включая радары.

По словам журналистов, легкость основания и регистрации новых фирм в Гонконге привела к росту количества судоходных и логистических компаний и других посредников, которые также способствовали ограничению торговых и денежных потоков с Ираном и Северной Кореей. На некоторые из них были наложены санкции со стороны американских властей.

Во время визитов в промышленные здания в Гонконге, расположенные неподалеку от городского контейнерного порта Квай Чун, представители Reuters обнаружили закрытые офисы грузоотправителей, указанных в таможенных и корпоративных документах. Одна из фирм, Align Trading, грузоотправитель чипов Vectrawave, имела адрес, представлявший собой заплесневелую комнату, заваленную сотнями регистрационных писем гонконгских компаний.

В обход санкций

Компании, связанные с российской шпионской группировкой "Серния", возобновили закупки оборудования у немецкого производителя инструментов. Heller Tools продала дрели и другие инструменты на общую сумму 1,2 миллиона долларов. Сеть "Серния" создана под руководством спецслужб России для обхода санкций и получения оборудования для оборонной промышленности РФ.

Ранее УНИАН писал, что немецкий суд приговорил гражданина ФРГ с двойным немецко-российским гражданством к шести годам и девяти месяцам лишения свободы за то, что он продавал электронику компаниям РФ для военного использования.

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