Блинкен во время встречи с Ван И выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России.

Вашингтон предупреждает Китай об ответных мерах на поддержку Пекином военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США по итогам встречи государственного секретаря Энтони Блинкена с главой МИД Китая Ван И.

Отмечается, что Блинкен вновь выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России.

"(Он) четко дал понять, что если КНР не будет действовать для устранения этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать принимать соответствующие меры для этого", - говорится в сообщении. Видео дня

Также стороны обсудили провокационные действия КНДР и ситуацию в секторе Газа и признали важность поддержания открытых линий связи в последующие недели и месяцы.

Отношения Китая с Западом: последние новости

Накануне высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель выступил с жестким заявлением к главе МИД Китая Вану И. По его словам, поддержка Пекином войны РФ против Украины негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем.

Ранее США ввели санкции против Китая из-за помощи Северной Корее в производстве ракет. В частности, в Администрации Джо Байдена обвиняют Пхеньян в поставках баллистических ракет в РФ для использования в войне против Украины.

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