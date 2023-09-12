Друзьям говорят, что тот переехал в Баку и оборвал все связи. Впрочем, окружение врача уверено, что это ложь.

История с исчезновением врача Рамзана Кадырова Эльхана Сулейманова, которого чеченский лидер заподозрил в своем отравлении, обрастает новыми подробностями. Еще один близкий друг онколога заявил, что с ним что-то случилось.

"Все, что касается его исчезновения, полная правда, с осени 2022 года он на мобильный телефон не отвечает. Он серьезный онколог с научной работой, имеющий вес в международном сообществе (Эльхан работал в Германии). И тут он сейчас обрывает связи абсолютно со всеми? Кстати, в Германии он одно время организовывал лечение для сестры Рамзана Кадырова", - заявил друг Сулейманова в комментарии "ВЧК-ОГПУ".

Товарищ Сулейманова уверен, что версия о его переезде в Баку - ложь. По его словам, о пребывании врача в Баку точно знало бы русскоязычное общество советских бакинцев. Тем более, там живет много близких друзей и бывших коллег онколога.

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"Если бы он был в Баку, то была бы хоть какая-то информация. Поэтому, скорее всего, с Эльханом что-то произошло", - сказал собеседник.

Куда исчез личный врач Кадырова

Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров обвинил в резком ухудшении состояния своего здоровья экс-министра здравоохранения, бывшего вице-премьера республики Эльхана Сулейманова.

Сулейманов лично делал некоторые инъекции Кадырову и тот решил, что именно с ними связано ухудшение здоровья. в результате сразу в октябре 2022 года он был снят с должности вице-премьера и с тех пор его никто не видел. Ходят слухи, что его зверски убили - закопали в землю живым.

Один из близких друзей Сулейманова подтвердил, что он просто исчез после того, как обсуждал исследование состояния здоровья Рамзана Кадырова. Друзьям все это время говорят, что он поехал с семьей в Баку, занимается наукой, не хочет никакой публичности и не будет общаться.

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