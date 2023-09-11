Друзьям говорят, что врач улетел в Баку и оборвал все связи с обществом.

Экс-министр здравоохранения Чечни, бывший вице-премьер Эльхан Сулейманов просто исчез после того, как обсуждал исследование состояния здоровья Рамзана Кадырова.

Близкий друг Сулейманова рассказал "ВЧК-ОГПУ", произошедшее накануне исчезновения знаменитого врача.

"Эльхан Сулейманов очень профессиональный человек с высокими личными стандартами. Он мягкий, коммуникабельный, неконфликтный. Классический интеллектуал. Он пришел к Кадырову уже реализовавшимся человеком. Он построил клинику Патеро. С должности вице-премьера Чечни он должен был перейти на должность заместителя министра здравоохранения России. Буквально за несколько дней до неожиданного освобождения до поздней ночи он обсуждал с врачами из Москвы анализы и причины странной болезни Кадырова. Звонил знакомому в Германию по этому поводу. Потом просто исчез", - сказал источник.

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Позже появилась информация об отставке Сулейманова. Друзьям все это время говорят, что он поехал с семьей в Баку, занимается наукой, не хочет никакой публичности и не будет общаться.

Отравление Кадырова

Как сообщал УНИАН, скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров обвинил в резком ухудшении состояния своего здоровья экс-министра здравоохранения, бывшего вице-премьера республики Эльхана Сулейманова.

Сулейманов лично делал некоторые инъекции Кадырову и тот решил, что именно с ними связано ухудшение здоровья. в результате сразу в октябре 2022 года он был снят с должности вице-премьера и с тех пор его никто не видел. Ходят слухи, что его зверски убили - закопали в землю живым.

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