Мужчину, которого заподозрили в отравлении, никто не видел почти год.

Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров обвинил в резком ухудшении состояния своего здоровья экс-министра здравоохранения, бывшего вице-премьера республики Эльхана Сулейманова. С тех пор его никто больше не видел.

Как сообщает "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, "абсолютно все говорят, что Сулейманова нет в живых и умер он мучительной смертью". На сайте главного детища Сулейманова - "Республиканский онкологический диспансер" Чечни-сейчас торгуют кокаином в Дубае.

Сразу несколько собеседников проекта, знакомых с ситуацией, рассказали, что когда резко и неожиданно у Кадырова начало ухудшаться состояние здоровья, окружение начало уверять его, что он стал жертвой отравления. Такой же версии придерживался и сам Кадыров, а свой гнев он направил на Сулейманова. По словам источника, Сулейманов лично делал некоторые инъекции Кадырову и тот решил, что именно с ними связано ухудшение здоровья. В результате сразу в октябре 2022 года он был снят с должности вице-премьера и с тех пор его никто не видел.

Видео дня

Этому есть много подтверждений. На странице Сулейманова в Инстаграме, которую ранее он обновлял почти ежедневно, последняя публикация датируется октябрем 2022 года. Сулейманов раньше часто появлялся в учебных и медучреждениях Москвы, но там его тоже не видели почти год. Самое примечательное, что на странице Сулейманова в Инстаграм как его страничка в интернете указано onkochr.ru - это страница Республиканского онкодиспансера-главного и любимого детища Сулейманова. Если перейти сейчас по этой ссылке, то там страница, предлагающая кокаин в Дубае. По словам источника, от предполагаемого отравления Кадыров периодически проходит лечение именно в Дубае.

Собеседники "ВЧК-ОГПУ" в Чечне говорят, что там тоже никто не видел Сулейманова с октября 2022 года. Ходят слухи, что его зверски убили - закопали в землю живым.

"Если Кадыров действительно заподозрил Сулейманова в отравлении, то вряд ли мы его увидим живым. Если речь идет о чем-то другом, то он может быть заключен в тюрьму и его покажут на фото или видео", - считает собеседник.

Сулейманов был большой редкостью среди окружения Кадырова. Во-первых, по национальности он не чеченец, а лезгин. Во-вторых, он профессионал. Сулейманов профессор, специалист по хирургии и онкологии, работал в Германии и Москве, а с 2014 года фактически стал выполнять и функции одного из персональных врачей Кадырова. В разные времена он был и советником главы Чечни, и министром здравоохранения, и вице-премьером.

Болезни Кадырова

В течение нескольких недель ходят слухи о болезни Кадырова. По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия (в изгнании) Ахмеда Закаева, Кадыров действительно серьезно болен.

По данным BILD, у чеченского главы проблемы с почками. В последнее время он появляется на публике с опухшим лицом и телом, ему даже трудно открыть глаза.

Сам Кадыров слухи опровергает. 2 июля он опубликовал через "сплетни" видео, как обедает со своей правой рукой Адамом Делимхановым, которого якобы ранили на фронте.

Российские СМИ настаивали, что слухи о своем предсмертном состоянии Кадыров и Делимханов якобы распустили сами, чтобы отвлечь внимание от своего паломничества в Мекку.

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