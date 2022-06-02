Россия может готовить информационную почву для дальнейших ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Шостки.

Российское военное командование уже завопило в ответ на подтвержденную информацию о передаче Соединенными Штатами дальнобойных РСЗО Украине.

Об этом пишут пропагандистские РИА Новости и РБК.

В Минобороны РФ утверждают, что дальнобойные системы Украина разместит в Шостке Сумской области, чтобы якобы наносить удары по приграничным районам российской территории.

Более того, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев заявляет, что удары будут наноситься из якобы жилых районов города.

Мизинцев говорит, что "Киев рассчитывает спровоцировать Россию на ответный огонь". Для подготовки "фейков" Украина планирует "задействовать" зарубежных журналистов.

Таким образом, Россия может готовить информационную почву для дальнейших ракетных ударов по гражданской инфраструктуре города.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил вчера, 1 июня, о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие; артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

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