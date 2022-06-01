Министерство обороны США обнародовало, какое вооружение войдет в новый пакет военной помощи Украине.
Об этом говорится на сайте Пентагона.
Возможности нового пакета помощи безопасности включают:
- высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы;
- 5 противоартиллерийских радаров;
- 2 радара воздушного наблюдения;
- 1000 Javelin и 50 командно-пусковых модулей к ним;
- 6000 единиц противотанкового оружия;
- 15 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм;
- 4 вертолета Ми-17;
- 15 тактических машин;
- запасные части и оборудование.
Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил сегодня, 1 июня, о новый пакет вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.
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