Об очередном пакете помощи президент США Джо Байден объявил сегодня.

Министерство обороны США обнародовало, какое вооружение войдет в новый пакет военной помощи Украине.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

Возможности нового пакета помощи безопасности включают:

- высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы;

- 5 противоартиллерийских радаров;

- 2 радара воздушного наблюдения;

- 1000 Javelin и 50 командно-пусковых модулей к ним;

- 6000 единиц противотанкового оружия;

- 15 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм;

- 4 вертолета Ми-17;

- 15 тактических машин;

- запасные части и оборудование.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил сегодня, 1 июня, о новый пакет вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

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