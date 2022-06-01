Соединенные Штаты Америки официально подтвердили новый пакет помощи по безопасности для Украины объемом 700 млн долларов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Сегодня утром президент Байден анонсировал большой новый пакет безопасной помощи, чтобы вооружить Украину дополнительными способностями и передовой оружием именно тем, что украинцы сейчас требуют, чтобы защищаться от продолжающейся российской агрессии. Это включает более передовые ракетные системы, которые позволят поражать ключевые цели на поле боя с более дальних расстояний", - сказал Энтони Блинкен, не приводя других деталей.
Госсекретарь отметил также, что США получили заверения от украинской стороны о том, что предоставленные ракетные системы не будут использоваться по целям на территории России.
По информации, которая ранее попали в СМИ через источники в администрации, известно, что речь идет о пакете объемом 700 млн долларов, который включает в том числе высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), с политической условием, что их не будут использовать для ударов по целям в пределах России.
Также в пакете - радиолокационные системы, больше ракет Javelin, противотанковое вооружение, вертолеты, тактические транспортные средства и различные виды боеприпасов.