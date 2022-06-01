США получили заверения от украинской стороны о том, что предоставленные ракетные системы не будут использоваться по целям на территории России.

Соединенные Штаты Америки официально подтвердили новый пакет помощи по безопасности для Украины объемом 700 млн долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сегодня утром президент Байден анонсировал большой новый пакет безопасной помощи, чтобы вооружить Украину дополнительными способностями и передовой оружием именно тем, что украинцы сейчас требуют, чтобы защищаться от продолжающейся российской агрессии. Это включает более передовые ракетные системы, которые позволят поражать ключевые цели на поле боя с более дальних расстояний", - сказал Энтони Блинкен, не приводя других деталей.

Госсекретарь отметил также, что США получили заверения от украинской стороны о том, что предоставленные ракетные системы не будут использоваться по целям на территории России.

По информации, которая ранее попали в СМИ через источники в администрации, известно, что речь идет о пакете объемом 700 млн долларов, который включает в том числе высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), с политической условием, что их не будут использовать для ударов по целям в пределах России.

Также в пакете - радиолокационные системы, больше ракет Javelin, противотанковое вооружение, вертолеты, тактические транспортные средства и различные виды боеприпасов.

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