Российская пропаганда готовит почву, чтобы объяснить русским вывод войск из Харьковской области.

Пропагандистский кремлевский ресурс "Царьград" рассказал о героическом ранении 26-летнего русского военного Романа Кулаги, который, по логике оккупантов, защищал Белгородскую область от ВСУ.

Об этом у пропагандистов вышел отдельный материал.

Кулага, пишет Царьград, "в одиночку вёл бой из горящего танка, который был четыре раза подбит".

Оккупант с Белгородской области. И хоть участвовал в боях в Харьковском направлении, пропагандисты указывают, что в этих самых боях русский якобы не дал ВСУ пройти к Белгородской области.

ВСУ накрыли русских.

"Романа ранило в лицо и ногу. Жарко, больно, но страха нет. И раненный командир садится за танковый пулемёт и недвижимый горящий русский танк… продолжил бой!" - утверждают пропагандисты.

К слову, Генштаб ВСУ, как и американский Институт изучения войны, констатирует вывод российских войск из Харьковской области благодаря успешному контрнаступлению украинских защитников.

Видимо, освещением интенсивных боев и личностного "героизма" оккупантов российская пропаганда готовит почву, чтобы объяснить своей аудитории, почему командованием РФ не были достигнуты намеченные цели по захвату Харькова.

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