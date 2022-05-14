Видимо, Москва сосредоточена на проведении упорядоченного вывода своих войск, а не удерживает свои позиции вблизи города.

Российские военные, вероятно, решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова перед лицом украинских контрнаступлений и ограниченного количества подкреплений.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (США).

Российские подразделения, как правило, не пытались удержать позиции против контратакующих украинских сил в течение последних нескольких дней, за некоторыми исключениями.

Видимо, Москва сосредоточена на проведении упорядоченного вывода и уделяет первоочередное внимание возвращению русских домой, прежде чем позволить прокси-силам войти в Россию, а не пытаться удерживать свои позиции вблизи города.

Таким образом, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков, констатируют аналитики.

"Украинские силы не позволили российским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а затем изгнали их из-под города, как они сделали это с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев"., - говорится в отчете.

ВСУ, вероятно, попытаются нарушить, по крайней мере, самую западную из наземных линий связи (ГЛК) между Белгородом и российскими войсками, сосредоточенными вокруг Изюма, хотя Россия использует несколько ГЛК, в том числе несколько дальше от нынешних украинских позиций.

Местность к востоку от нынешних украинских позиций также может благоприятствовать попыткам русских защитить свои позиции, поскольку крупные водные объекты направляют движение и создают узкие места, которые украинцам придется прорываться.

Также русские войска предприняли попытку наземного наступления из Изюма, но безуспешно.

Мелкомасштабные и безуспешные атаки на южную оконечность выступа возле Донецка продолжались, но без реального прогресса.

Основными усилиями русских по-прежнему остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга. Российские войска, наступавшие из Попасной на север, за последние сутки не добились существенного прогресса. Российские войска, идущие с севера на юг, не смогли форсировать реку Северский Донец и понесли сокрушительные потери в своих попытках.

У русских может не хватить дополнительной свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе, чтобы завершить окружение, хотя они, вероятно, продолжат попытки сделать это.

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