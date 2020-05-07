"Как клещей потравят": российский губернатор предложил разгонять людей с помощью химикатов

Подлинность записи заявления губернатора официально подтвердили.

В России губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил использовать дезинфицирующие средства против местных жителей, нарушающих режим самоизоляции.

Читайте такжеРейтинг Путина упал до исторического минимумаОб этом он сказал во время беседы с мэром Липецка Евгенией Уваркиной, аудиозапись разговора опубликовал Telegram-канал «Чернозем».

В ходе этого разговора Уваркина рассказала об использовании нового дезинфицирующего средства, которое работает по «принципу тумана» и имеет «очень большое покрытие». По ее словам, сначала средство применят на дорогах и остановках общественного транспорта, а в дальнейшем – для обработки от клещей.

«Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей… Чтобы они думали: «Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят»… Выберете точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать», – заявил Артаманов.

В ответ Уварина сказала, что химикаты распылят на набережной, где «постоянно тусуются гопники». По словам губернатора, дезинфицирующее средство еще надо применить возле торгового центра, где собираются по 50 человек на машинах.

«А вдруг полягут? Ну, то есть, надо попробовать сначала», – отметила Уварина.

На что Артамонов заявил, что если «кто-нибудь поляжет», то мэра тогда привлекут к ответственности.

Как пишет ТВ «Дождь», в администрации Липецкой области подтвердили подлинность записи. Там рассказали, что разговор Артамонова и Увариной состоялся в начале апреля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В администрации отметили, что на записи только «фрагмент совещания, вырванный из контекста».

Ранее УНИАН сообщал, как в России женатый мэр «попался» на утехах с замом во время совещания по видеосвязи.