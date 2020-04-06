В России женатый мэр "попался" на утехах с замом во время совещания по видеосвязи

Чиновники прославились в соцсетях.

В России мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко и его первый заместитель Елизавета Андреева прославились в социальных сетях после того, как "попались" за утехами во время совещания, которое проводилось в режиме видеосвязи.

Читайте такжеЗанималась сексом с другим: китаец шокировал гостей свадьбы позорным видео своей невестыНа кадрах опубликованного видео видно, как чиновник сидит рядом с заместителем и начинает трогать ее под столом.

Сначала она с улыбкой одергивает мэра и берет его под руку. Но через некоторое время тот снова прикасается к ее ноге, она же делает вид, что ничего не происходит.

Онлайн-совещание с главой региона прошло несколько дне назад и длилось 2,5 часа.

Ранее УНИАН сообщал, как пользователей сети насмешила реакция фана, которого «поймали» с любовницей во время матча.