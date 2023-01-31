Взамен монумента украинской поэтессы в РФ хотят отдать должное своим "орлам".

В Госдуме РФ выдвинули идею присвоить украинской поэтессе Лесе Украинке статус иноагента, а также снести все ее памятники.

Такую инициативу озвучил российский депутат Андрей Гурулев в интервью местным СМИ. Он раскритиковал возложение цветов и детских игрушек к памятнику поэтессы на Украинском бульваре, где чествуют память о погибших в ракетном теракте в Днепре.

"Это настоящий иноагент. Родилась и жила в Российской Империи, а относилась к России, скажем прямо, плохо. В законе же нигде не говориться, что иноагент обязательно должен быть живым?", - сказал он.

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По мнению нардепа, в Российской Федерации есть много своих "орлов", которыми можно заменить памятник поэтессы.

"Вон, сколько у нас классных ребят у Пригожина и Кадырова. Орлы! Можно сделать памятник кому-то, кто особо отличился, скажем, в Соледаре. А можно вообще композицию: Пригожин и несколько его бойцов... Главное – полет патриотической фантазии", - подытожил он.

Памятник Леси Украинки установили в Москве в 2006 году в рамках мероприятий, посвященных Дню города на Украинском бульваре. Памятник представляет собой высокую бронзовую скульптуру поэтессы.

Теракт армии РФ в Днепре

14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине и попала в жилой девятиэтажный дом ракетой Х-22. Там жили около 1,7 тыс. людей. В доме полностью разрушен один подъезд.

По последним данным, в результате российского удара погибло 46 человек, в том числе 6 детей. Недавно в Днепре похоронили погибшего во время попадания российской ракеты 17-летнего Максима Богуцкого.

На фоне трагедии украинский президент пообещал, что Киев найдет всех причастных к террору и они понесут максимальную ответственность.

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