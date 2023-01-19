Продолжается опознание жертв, отметил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Число погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Днепре возросло до 46 человек, ранены 80 человек.

Опознание жертв продолжается, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "По уточненной информации, российская ракета, которая попала по днепровской многоэтажке, забрала 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести", - отметил глава ОВА.

По его словам, в больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. "Трое в тяжелом состоянии, среди них 9-летняя девочка", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где жили более тысячи человек.

В доме повреждено 230 квартир, полностью разрушено - 72.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Ее спроектировали в Советском Союзе для уничтожения морских группировок и авианосных групп. Такую ракету может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

17 января в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 13:00 поисково-спасательные работы на месте ракетного удара были завершены.

Позже в Национальной полиции Украины сообщили, что по состоянию на 13:30 39 человек было спасено, из них - шестеро детей; 44 человека погибли, из которых пятеро детей; 79 человек травмированы, среди них - 16 детей. Без вести пропавшими оставались 20 человек, четверо из которых - дети. Не идентифицированными были 15 тел погибших. Позже Валентин Резниченко отметил, что количество жертв достигло 45.

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