Президент подчеркнул, что мир должен остановить это зло.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавый ракетный удар российских террористов по Днепру. Он заявил, что каждый виновный понесет максимальную ответственность.

"Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор! Мир должен остановить это зло. Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", - написал Зеленский в Telegram.

Украинский лидер также опубликовал жуткое видео последствий вражеского "прилета" по жилой многоэтажке. На кадрах видно, что два подъезда дома разрушены до основания.

Видео дня

Ракетный удар по Днепру 14 января

14 января Россия нанесла ракетный удар по Украине. "Прилеты" зафиксировали в нескольких областях. В частности, в Днепре оккупанты попали в многоэтажку. В результате удара один из подъездов был полностью разрушен. Впоследствии в сети начали появляться видео, на которых можно увидеть, как люди, оказавшиеся под завалами, кричат.

На месте трагедии работают спасатели и городские службы. Городской голова Днепра Борис Филатов отмечал, что работы, вероятно, продлятся всю ночь.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук информирует, что спасены уже 20 человек, в частности, 3 ребенка. По меньшей мере пять человек погибли. Также, по его информации, уничтожены два (а не один, как информировали) подъезда.

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