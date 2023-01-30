Квартира супругов на 7 этаже разрушена, в тот трагический день их сын был один дома.

В Днепре похоронили погибшего во время попадания российской ракеты в дом 14 января 17-летнего Максима Богуцкого. Снимки с похорон опубликовала в своем Instagram фотограф Оксана Йоханнессон.

Родители парня - 45-летний Дмитрий и 47-летняя Татьяна - показали фотографу зеленый фартук - подарок сына с первой стипендии. Это теперь единственное, что осталось в память о Максиме. Они уговаривали спасателей достать эту вещь из-под обломков.

Квартира супругов на 7 этаже разрушена, в тот трагический день парень был один дома, родители ушли в гости. "Пока от машины, квартиры не осталось ничего, все вещи и фотографии - все превратилось в пепел", — говорится в сообщении фотографа.

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Максим Богуцкий был студентом 1-го курса Днепровской политехники. На его похороны пришли его друзья и однокурсники.

"Само захоронение было тяжелым: хоронили его с накрытым простыней. Татьяна держала часто гроб, смотрела на его портрет и жутко улыбалась... Вокруг все рыдали, а она повторяла: "Нельзя плакать, не плачьте, Максим это всегда запрещал", — пишет Йоханнессон.

По ее словам, в какой-то момент мать Максима едва не потеряла сознание, ее еле подхватил муж. А под конец погребения даже священники не прятали слез.

Удар по дому в Днепре 14.01.2023

14 января Россия попала ракетой в многоэтажку в Днепре, где жили около 1,7 тыс. людей. В доме полностью разрушен один подъезд.

Россияне ударили по дому ракетой Х-22, которую спроектировали в Советском Союзе для уничтожения морских группировок и авианосных групп.

17 января поисково-спасательные работы на месте ракетного удара были завершены, были спасены 39 человек, из них – шестеро детей. 79 человек были травмированы, среди них – 16 детей.

В результате ракетного удара по жилому дому в Днепре погибли 46 человек, из них 6 детей. Шестерых человек считают пропавшими без вести.

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