Не исключена возможность изменения курса ракет агрессора.

Начальник штаба - заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк предупредил украинцев об опасности.

Он призвал граждан не игнорировать тревогу, поскольку ожидается массированный ракетный удар оккупантов. В ВСУ не исключают возможность изменения первоначального курса вражеских ракет.

В ОК "Юг" сообщили что враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель. Согласно последним подсчетам, сейчас общий залп "Калибров" составляет 20 ракет.

Видео дня

15:37. Экстренные отключения электроэнергии!

"В связи с ракетной угрозой в столице введены экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", — сообщает ДТЭК.

15:32. Ракеты приближаются к границам Житомирской области. Об этом сообщил глава области Виталий Бунечко.

15:28. Также сообщается о звуках взрывов в Кривом Роге.

15:25. В Хмельницкой области сообщают о работе ПВО, есть сбитые ракеты. Информация пока не подтверждена официально.

15:12. Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщает, что налет масштабный.

15:09. Сообщается о работе ПВО в Винницкой области. Ждем официального подтверждения информации.

15:08. Во Львовской области есть угроза ракетного удара, сообщил председатель ОВА Козицкий.

15:06. В Одессе был слышен взрыв, сообщается о работе Противовоздушной обороны.

15:05. Военный корреспондент Андрей Цаплиенко пишет, что в сторону Киева летят минимум 10 ракет.

Обновлено 15:02. Масштабная воздушная тревога в Украине, идите в укрытия!

Обновлено 15:00. В Николаевской области работает ПВО.

Обновлено 14:45. Виталий Ким сообщает, что первые российские ракеты уже над Украиной.

По состоянию на 14:40 объявлена тревога ряде украинских областей, пока спокойно на западе.

Угроза нового ракетного удара

13 января начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что российские военные готовятся к новому массированному удару по городам Украины.

Утром 14 января в Киеве была объявлена воздушная тревога после того, как столицу сотрясла серия взрывов. Их слышали как жители правого берега, так и левого. Позже стало известно, что Россия атаковала ракетами Киев. Их государство-террорист запускало с северного направления по баллистической траектории. В КГВА уточнили, что Россия попала в один из инфраструктурных объектов столицы.

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