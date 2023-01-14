Эта ракета предназначена для поражения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью.

Российские террористы ударили по жилой многоэтажке в Днепре ракетой Х-22 - "убийцей авианосцев".

Как сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, ракета Х-22 предназначена для поражения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью.

"Ракета, которая была выпущена по многоэтажке в Днепре - это ракета Х-22, выпущенная с дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря. Всего 5 пусков этих ракет. Что это за ракета? Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге. Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди... Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту", - заявил Игнат.

Кроме того, представитель Воздушных сил отметил, что сегодня по Киеву и Харькову оккупанты ударили зенитными ракетами для поражения воздушных целей. Эти ракеты предназначены для поражения воздушных целей с тысячами поражающих элементов для того, чтобы уничтожать самолет, ракету, БПЛА или вертолет.

"Эти обломки летят на сотни метров, поражают мирное население. По городам стрелять - это чистой воды терроризм. Этими ракетами сегодня били по Киеву. И по Харькову тоже были в эти сутки удары именно этими комплексами", - добавил Игнат.

Удар по Днепру 14 января

14 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по городам Украины. В общем врагом было запущено 38 ракет различного типа.

Оккупанты попали в многоэтажку в Днепре. В результате удара два подъезда полностью разрушены. Впоследствии в сети начали появляться видео, на которых можно увидеть, как люди, оказавшиеся под завалами, кричат.

На месте трагедии работают спасатели и городские службы. Городской голова Днепра Борис Филатов отмечал, что работы, вероятно, продлятся всю ночь.

По имеющейся информации, по меньшей мере 5 человек погибли в результате атаки. Среди раненых есть дети, все они находятся в больнице. Самому младшему ребенку, который пострадал, 3 года. Пострадала девятилетняя девочка, она в тяжелом состоянии.

Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально прокомментировал варварскую атаку РФ по жилой многоэтажке города.

"Я хочу только одного. Чтобы каждый роzzийский подонок увидел то, что я увидел, своими глазами. Любой. Без исключения", - написал Филатов.

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