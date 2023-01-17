В Москве полицейские задержали людей, возложивших цветы к памятнику Лесе Украинке, где появился мемориал в память о погибших из-за российской ракеты жителях Днепра.
Об этом пишет российский правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо в Telegram. Вчера, 16 января, неизвестные принесли к установленному на Украинском бульваре памятнику цветы и игрушки, чтобы почтить память убитых.
Сегодня количество цветов и игрушек увеличилось, а также появились таблички "Зло не останется безнаказанным" и "Днепр 14.01.2023". Вечером на место приехали полицейские. Они задержали двух человек, которые возлагали цветы, а также тех, кто находился поблизости.
По словам очевидца, до этого к памятнику приехали члены радикального российского националистического движения SERB. Именно они могли вызвать на место полицию.
Трагедия в Днепре
Как известно, 14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.
В Днепре противокорабельная ракета Х-22 попала в девятиэтажку, разрушив одну из секций до основания.
Поисково-спасательные работы на месте удара завершились только 17 января. По последним данным, в результате российского удара погибло 45 человек, в том числе 6 детей.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что около 25 человек все еще считаются пропавшими без вести. Есть вероятность того, что некоторых так и не найдут - их останки могли "испариться".
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет всех причастных к террору и они понесут максимальную ответственность.
СБУ идентифицировала военнослужащих, причастных к ракетному удару по Днепру. Журналисты смогли дозвониться нескольким из них, однако те отрицают свою причастность.
После атаки в Минобороны Российской Федерации заявили, что цель удара по Украине была "достигнута".