Якутский депутат по завершению онлайн-конференции возмутился, что грудь одной из собеседниц не давала ему возможности сконцентрироваться.
Видео выложил Telegram-канал Baza.
Читайте такжеВ России пьяный водитель свалил вину за ДТП на 11-летнего сына
"Я вот смотрел, как взрослый мужчина, не как вы выступали, а на открытую часть вашего тела, понимаете? Это как-то нехорошо. Надо же проследить за этим... Не знаю, как назвать. Ну для мужчины это хорошо", - сказал чиновник.
Женщина пыталась ему ответить, но другие участники конференции – мужчины – закрыли ей рот.
Другие новости
- В России в подвале нашли расчлененное тело в пакетах: останки пролежали там год (видео)
- Россия запретила въезд европейцам, которые " нагнетают ужесточение антироссийских санкций"
- В России живодеры выбросили кота в завязанном мешке: его спасли сортировщики мусора (видео)
- Россиянин решил разыграть могильные плиты прямо в Instagram
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram