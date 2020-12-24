Когда женщина хотела ответить озабоченному чиновнику, ей фактически закрыли рот.

Якутский депутат по завершению онлайн-конференции возмутился, что грудь одной из собеседниц не давала ему возможности сконцентрироваться.

Видео выложил Telegram-канал Baza.

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"Я вот смотрел, как взрослый мужчина, не как вы выступали, а на открытую часть вашего тела, понимаете? Это как-то нехорошо. Надо же проследить за этим... Не знаю, как назвать. Ну для мужчины это хорошо", - сказал чиновник.

Женщина пыталась ему ответить, но другие участники конференции – мужчины – закрыли ей рот.

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Автор: УНИАН