На аукцион выставлен 21 автомобиль, которыми пользовались директоры департаментов.

Российский "Аэрофлот" начал продавать служебные автомобили, на которых ездили топ-менеджеры. За них компания может получить более 17 миллионов рублей.

Как сообщает телегарам-канал "База", на продажу выставлен 21 автомобиль, которыми пользовались директоры департаментов. Выставленные на аукцион машины - "Ниссаны" представительского класса 2010-х годов выпуска. Цена самого дорогого лота стартует с 1 миллиона 140 тысяч рублей, а самый дешевый начнут продавать с отметки 740 тысяч рублей.

"Машины продают из-за падения доходов и оптимизации расходов: после 24 февраля количество рейсов крупнейшей авиакомпании России заметно уменьшилось. Кроме понижения комфорта топ-менеджеров также ждет понижение зарплаты - в рамках всё той же оптимизации расходов", - сказано в сообщении.

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Ситуация с российскими авиакомпаниями

После начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, Евросоюз, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции, которые мощно ударили по гражданской авиации России.

Позже стало известно, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей через западные санкции.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину около 50 самолётов "Аэрофлота" находятся в простое и не выполняют полёты.