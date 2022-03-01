Российскую гражданскую авиацию ждет деградация.

Cанкции, которые Евросоюз ввел из-за вторжения России в Украину, могут остановить почти всю гражданскую авиацию России.

Об этом сообщает Avianews.com.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, первый пакет санкций запрещает продавать самолеты западного производства, запчасти для них и другое оборудование российским авиакомпаниям.

Такая мера в ближайшие месяцы должна привести к полной деградации российской гражданской авиации.

Запрет на поставку запчастей означает, что самолеты начнут становиться на прикол и перестанут летать. Создание же собственного авиалайнера без импортных комплектующих может занять десятилетие.

Второй пакет авиационных санкций от Еврокомиссии включает запрет на полеты российских самолетов над всей Европой.

26 февраля его ввели Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, а затем к запрету присоединились все страны Евросоюза и Канада.

Крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" разворачивает вылетевшие из московского аэропорта Шереметьево рейсы в города Европы и Америки обратно.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что данная санкция затронет и российских олигархов, которые не смогут летать на своих частных самолетах или заказывать такие полеты у европейских операторов бизнес-авиации.

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