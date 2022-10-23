На территории свинарника были найдены бумажные пакеты из-под еды "Армия России", российская форма и куча мусора.

Украинские военные в ходе деоккупации населенных пунктов нашли "казарму" оккупантов, которую те обустроили прямо в свинарнике.

Об этом пишет Стратком ВСУ в Telegram.

Отмечается, что это не первый случай, когда войска врага размещались непосредственно на фермах с домашними животными.

Видео дня

На территории свинарника были найдены бумажные пакеты из-под еды "Армия России", российская форма и куча мусора.

"Вы не поверите, но вот вам видео из очередной казармы русских. И вот странно, это снова свинарник. Россияне в своей привычной среде", - говорится в сообщении Страткома.

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине. Вместе с тем ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В общем, по словам Владимира Зеленского, на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В ответ коллаборанты вывозят на левый берег Херсона свои семьи и "органы власти", оккупанты вынуждают "эвакуироваться" местных жителей, прикрываясь ими как "щитом" для вывоза техники и наворованного имущества.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов. Сегодня, 22 октября, РФ нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Обесточены Кировоградская, Ривненская, Хмельницкая, Волынская области.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: