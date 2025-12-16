МВД Польши уже подготовило соответствующий законопроект, который могут принять уже до конца этого года.

Правительство Польши подготовило законопроект о прекращении действия специального статуса украинских беженцев в стране, сообщил во вторник, 16 декабря, польский сайт Interia со ссылкой на пресс-секретаря МВД Польши Каролину Галецкую.

Галецкая отметила, что документ подготовило министерство внутренних дел Польши. Добавляется, что за разработку новых положений отвечает заместитель министра МВД Чеслав Мрочек.

В публикации подчеркивается, что документ предусматривает прекращение действия закона о помощи украинцам, который был принят в Польше после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Указывается, что с 4 марта 2026 года к украинцам в Польше будут относиться как к другим иностранцам.

Пресс-секретарь МВД Польши объяснила, что неотложную помощь украинцы смогут получать, как и раньше, а чтобы получить другие медицинские услуги, им надо работать и платить взносы.

"Украинцы все еще смогут получать неотложную помощь, но если им понадобятся другие медицинские услуги, им придется работать и платить взносы. Похожая ситуация и с программой 800+ (ежемесячная выплата на ребенка в размере 800 злотых, - ред.). Родителям придется работать, чтобы получить помощь", - указывает издание заявление Галецкой.

По ее словам, украинцы уже интегрировались в польскую среду, поэтому и был создан данный законопроект. Пресс-секретарь МВД отметила, что граждане Украины уже устроились на работу, а их дети ходят в детский сад или школу.

Поэтому, по словам Каролины Галецкой, продолжение особого статуса украинцев в Польше повлечет "риск неравного отношения среди других мигрантов".

Как отмечает издание, законопроект о лишении украинцев особого статуса планируют принять до конца 2025 года. В то же время пресс-секретарь МВД Польши добавила, что украинцы смогут легально находиться в стране как минимум до 4 марта 2027 года.

Судьба украинских беженцев: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal отметили, что уровень интеграции мигрантов из Украины в Польше улучшается уже третий год подряд. Зарплаты у украинцев растут, тогда как объемы денежных переводов домой уменьшаются. Как свидетельствуют данные, более половины довоенных мигрантов и почти четверть беженцев не планируют возвращаться.

Также мы писали, что украинские беженцы, которые находятся в Израиле, могут быть депортированы уже до конца 2025 года. Граждане Украины оказались в зоне риска из-за длительной задержки с принятием решения о продлении коллективной защиты властями Израиля. В начале полномасштабного российского вторжения в Украину, Израиль заявил, что предоставит временную защиту 20 000 украинских беженцев. Примечательно, что большинство из них и так находились в этой стране до полномасштабной войны, только 5000 человек были вынуждены бежать от войны из Украины.

