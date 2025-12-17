В последние дни геомагнитное поле Земли было относительно стабильным. Наблюдались только кратковременные периоды активности, однако в ближайшие дни начнется магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.
По прогнозу, 18 декабря К-индекс повысится до 5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1.
Британская геологическая служба также сообщает о магнитной буре, однако по ее данным, буря начнется уже сегодня, 17 декабря, и продолжится 18 числа.
Как сообщается, скорость солнечного ветра неуклонно возрастала в течение последнего времени. После 18 декабря ожидается снижение скорости солнечного ветра.
Как защититься от магнитных бурь - советы
Считается, что во время магнитных бурь некоторые метеочувствительные люди могут чувствовать неприятные симптомы: головную боль, головокружение, усталость и прочее.
В такие дни рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, например, прогуливаться перед сном. Отдыхать не менее 8 часов в сутки. В еде следует отдать предпочтение овощам и другой легкоусвояемой пище, а из напитков - предпочтительнее чистая вода. От кофе и алкоголя лучше отказаться, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм.