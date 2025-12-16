В частности, украденные дома и квартиры могут отдавать "нуждающимся" с последующей возможностью приватизации.

Российский диктатор Владимир Путин разрешил оккупантам изымать жилье украинцев, которые оставили свои дома из-за российской агрессии, сообщает The Moscow Times. Это является очередным нарушением международного права со стороны РФ.

Такое право оккупационным "властям" в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях правитель РФ дал до 2030 года, подписав соответствующий закон. Изымать собираются "жилые дома, квартиры и комнаты, которые имеют признаки бесхозяйного имущества" – их хотят признавать собственностью регионов или их муниципалитетов.

При этом отсутствие данных о собственнике имущества или невозможность установить его по имеющимся документам не будет препятствием для изъятия.

Как собираются использовать имущество украинцев

Согласно подписанному документу, отобранное у украинцев жилье могут цинично передать гражданам России, проживающим на оккупированных территориях и потерявшим жилье "из-за боевых действий, диверсий, терактов или актов агрессии против РФ". В то же время "претенденты" на чужие квартиры и дома не должны иметь другой недвижимости, пригодной для проживания.

Также дома украинцев разрешили "выделять" как служебное жилье в пользование госслужащим, военным, чиновникам, работникам правоохранительных органов, учителям и врачам. Поселить там могут и местных жителей, "которые состоят на учете в качестве нуждающихся". А после им откроют путь к приватизации имущества граждан Украины.

Кроме того, имущество могут передать в федеральную собственность, а потом в так называемый "Фонд развития территорий". Он может сдавать украденное жилье в аренду, продавать его, снижать стоимость и проводить закрытые сделки без торгов.

"В законе сказано о компенсациях, на которые могут претендовать бывшие владельцы квартир и домов, утратившие право собственности. Однако это распространяется только на тех, кто получил гражданство России. Порядок компенсаций определят оккупационные власти", – сказано в материале.

РФ собралась изымать жилье украинцев: что говорит международное право

Согласно международному праву, которое в России продолжают игнорировать, этот шаг может расцениваться как военное преступление.

Статья 8 Римского устава Международного уголовного суда, широкое, незаконное и произвольное присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью, может быть квалифицировано как военное преступление.

Четвертая Женевская конвенция 1949 года прямо запрещает оккупирующему государству "уничтожать движимое или недвижимое имущество, которое не является абсолютно необходимым для военных операций". И конфискация или изъятие жилья, которое не используется в военных целях, подпадает под этот запрет.

Кроме того, страна-оккупант не имеет права распространять свое национальное законодательство на оккупированную территорию с целью изменения прав собственности и административного устройства.

Стоит отметить, что международное право также запрещает оккупирующей державе принимать меры, направленные на изменение демографического состава оккупированной территории.

