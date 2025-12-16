Осинтер проанализировал украинский удар по подводной лодке в порту Новороссийска.

Подводный дрон Sub Sea Baby, которым был нанесен удар по подводной лодке класса Варшавянка в Новороссийске, должен был много маневрировать, чтобы достичь цели на российской военно-морской базе. Об этом пишет "NV", цитируя OSINT-аналитика H I Sutton.

Аналитик обратил внимание, что вход в гавань был открыт. А это значит, что россияне не ожидали атаки. Кроме того, не было стрельбы или других признаков того, что россияне заметили украинский морской дрон.

Он проанализировал вероятный путь дрона внутри военной базы. Вероятно беспилотник приблизился ко входу с противоположной стороны базы, а затем совершил резкий маневр под острым углом, чтобы развернуться. После этого и был нанесен удар по субмарине.

"На самом деле, любая лодка, надводная или подводная, должна была бы двигаться с левой стороны, пройти мимо различных кораблей, барж и других объектов через вход в гавань, а затем под углом снова развернуться обратно [уже внутри гавани в направлении субмарины]", - предположил H I Sutton, отметив сложность навигации.

Аналитик предположил, что дрон поразил заднюю часть подводной лодки, которая отвечает за ее передвижение. "Почти наверняка, теперь субмарина выведена из строя", - констатировал он.

Он также отметил, что в Черном море Россия могла бы отремонтировать эту подводную лодку только на морском заводе в оккупированном Севастополе. И напомнил, что там в сухих доках осенью 2023 года ударом ракет Storm Shadow была поражена подводная лодка Ростов-на-Дону.

Последствия удара

По оценкам H I Sutton, последствия удара по Новороссийску "гораздо более стратегические", чем поражение одной подводной лодки. Хотя это уже достижение для Украины, отметил он.

Он напомнил, что в Черном море Россия контролирует только два крупных порта - в оккупированном Севастополе и Новороссийске. Причем, из Севастополя они были вынуждены отвести свой флот из-за атак Украины, а теперь не чувствуют себя в безопасности и в Новороссийске.

"Теперь даже внутри базы в Новороссийске российские корабли и субмарины больше не защищены. Россиянам придется сделать одно из двух: либо улучшить свою оборону и чувствовать себя в безопасности, либо передислоцироваться", - подчеркнул он, высказав наблюдение, что порты в Грузии малопригодны для создания базы военных кораблей.

Он также отметил, что попытка рассредоточить российские корабли и лодки может сделать их еще более уязвимыми.

Больше оценок операции

Напомним, что 15 декабря подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo), которая находилась у причала на военной базе РФ в Новороссийске. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины. После взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

Эксперт Юрий Федоров отметил, что порт должен был иметь серьезную охрану, однако дрон (или несколько) смогли преодолеть систему охраны. В России пытаются скрыть факт провала и потери подводной лодки, поэтому вынуждены откровенно врать.

