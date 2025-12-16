Усовершенствованные LCD-панели могут потягаться по качеству.

OLED-телевизоры по-прежнему считаются эталоном качества изображения, но их высокая цена делает такие модели далеко не универсальным выбором.

В 2025 году даже относительно доступные OLED вроде LG C-серии стоят больше 40 тысяч гривень, а флагманские модели переваливают за отметку в 100 тысяч гривень.

Именно поэтому всё больше внимания привлекают современные LCD-телевизоры, особенно модели с mini-LED-подсветкой. Как говорят в Slashgear, несмотря на разные маркетинговые названия вроде QLED или QNED, по сути это усовершенствованные LCD-панели, которые за последние годы сильно подтянулись по качеству и при этом остаются заметно дешевле OLED.

Один из ключевых аргументов в пользу таких телевизоров это яркость. В светлых помещениях OLED часто проигрывает, ведь некоторые панели теряют контраст при ярком внешнем освещении, а максимальная яркость у них в принципе ниже.

Mini-LED-телевизоры в этом плане практичнее. В тестах они могут быть в разы ярче OLED, и это хорошо заметно в реальных условиях, когда телевизор смотрят днём, а не в затемнённой комнате.

Ещё один важный момент - HDR. За счёт большого количества зон локального затемнения mini-LED-панели заметно лучше контролируют подсветку, чем старые LCD, и почти не страдают от выраженного ореола вокруг ярких объектов. В сочетании с квантовыми точками такие телевизоры выдают насыщенные цвета и уверенную контрастность, чего для большинства зрителей более чем достаточно.

