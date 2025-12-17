В общем существует много упражнений для похудения талии.

Укрепление мышц туловища имеет много преимуществ, ведь это помогает улучшить осанку и устойчивость, уменьшает боль в спине, а также предотвращает травмы.

Как пишет Today, мышцы туловища состоят из многих различных мышц, среди которых мышцы живота и косые мышцы. Косые мышцы расположены по обеим сторонам живота и действуют почти как встроенный корсет для тела.

Поэтому если вы хотите укрепить мышцы туловища и получить более выразительную талию, задействовать косые мышцы является отличным началом для этого, говорит тренер по похудению Стефани Мансур.

В целом существует много упражнений для похудения талии, но специалист советует одно простое упражнение с собственным весом. В частности она рекомендует делать боковые выпады для более подтянутой и выразительной талии.

"Если вы стремитесь получить фигуру "песочные часы" и уже имеете сильный корпус, или, возможно, вы только начинаете и хотите быстро увидеть результаты, я рекомендую боковые выпады, направленные на бока талии", - добавила Мансур.

Что такое боковые выпады?

Боковые выпады - это упражнения с собственным весом, которые не требуют оборудования или сложной координации.

"Это упражнение, которое предусматривает лежание на спине с согнутыми коленями и поднятие плеч, чтобы дотронуться до каждой пятки, является простым способом задействовать косые мышцы и другие мышцы туловища", - объснили в материале.

Для этого упражнения понадобится только коврик и 10 минут.

"Прикосновение к пяткам направлено на внешние и внутренние косые мышцы, пробуждая мышцы глубоко внутри корпуса. Кроме тонизирования талии, укрепление косых мышц помогает стабилизировать позвоночник и облегчает повседневные движения, такие как скручивания и наклоны", - отметили в Today.

Как делать это упражнение?

По словам специалистов, важно убедиться, что вы выполняете это упражнение правильно, чтобы не нагружать шею или спину.

"Лягте на спину на пол. Согните колени, поставив стопы на пол на ширине бедер. Согните голову, шею и грудь, используя мышцы туловища, чтобы поднять плечи от пола, избегая натягивания шеи. Поднимаясь, дотянитесь пальцами правой руки до правой стопы и коснитесь пятки. Затем дотянитесь пальцами левой руки до левой стопы и коснитесь пятки, чередуя стороны. Сосредоточьтесь на задействовании косых мышц живота и пресса при каждом касании. Повторите это 10 раз с каждой стороны", - добавили эксперты.

