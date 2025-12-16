Дилемма заключается в том, что Украина не может согласиться на отказ от территории в рамках соглашения без надежных гарантий безопасности, отметили в издании.

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на рождественское перемирие в Украине, а оптимистичные заявления европейских, украинских лидеров и американских переговорщиков после встречи в Берлине сделали эту перспективу немного ближе. Об этом пишет The Economist.

Политики объявили о согласовании пакета гарантий безопасности, подобных НАТО, и экономической поддержки Украины после прекращения боевых действий. Однако многие детали остаются непонятными и большинство из них требуют дополнительных переговоров.

"Важно, что эти предложения еще не были представлены России, которая, несомненно, будет возражать против многих из них. На самом деле никто не знает, вообще Владимир Путин, лидер России, заинтересован в прекращении своего наступления, которое продолжается уже почти четыре года", - отметили в материале.

В чем проблема переговоров?

В то же время для Украины дилемма остается неизменной, она не может согласиться на отказ от территории в рамках соглашения о перемирии без надежных гарантий безопасности. Однако чем сильнее гарантии, тем больше вероятность, что РФ их отклонит.

"Украина и ее европейские союзники могут быть в восторге от изменения позиции администрации Трампа в их пользу, но когда Америка уменьшает разрыв с Европой, она увеличивает разрыв с Россией. И в любом случае трудно увидеть ценность гарантий безопасности от Америки, которая последовательно заявляла и демонстрировала, что не будет воевать за Украину против России", - считают в издании.

В свою очередь The Economist пишет, что хотя бы на дипломатическом уровне переговоры в Берлине являются прогрессом. Для президента Украины Владимира Зеленского такие тесные встречи между западными союзниками стали облегчением после недель, в течение которых президент США Дональд Трамп обвинял Украину в провале дипломатии и критиковал европейских союзников, называя их "приходящими в упадок". Однако сейчас, как отметил Зеленский, стороны "договорились о 90% вопросов".

Какие гарантии может получить Украина?

"Соглашение об основных положениях гарантий безопасности для Украины было заключено между европейцами и двумя американскими посланниками, Стивом Уиткоффом (на фото с Зеленским) и Джаредом Кушнером, соответственно, партнером президента по гольфу и его зятем. Американские чиновники описали гарантии как "платиновый стандарт", хотя детали о них почти неизвестны. Украина не будет принята в НАТО, но Америка и европейские страны предложат обязательства, которое отражает статью 5 НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одного союзника является нападением на всех", - отмечают в материале.

По словам лидеров Европы, в случае будущего нападения России ответ Запада "может включать вооруженные силы, разведку и логистическую помощь, экономические и дипломатические действия".

"Таким образом, Украина получает то, что выглядит как вторая по значимости гарантия. Согласно плану, она сможет сохранить свои вооруженные силы в нынешнем составе 800 000 человек. Их будет поддерживать европейская "коалиция желающих", при поддержке Америки, которая пока остается неопределенной", - анализируют в публикации.

Как отметили американские чиновники, с другой стороны, будет предоставлен пакет поддержки для обеспечения "светлого и процветающего будущего" Украины, а также перспективы членства в ЕС.

Вопрос территорий

Однако самый сложный вопрос заключается в требованиях России, чтобы Украина отдала весь Донбасс вместе с теми частями, которые до сих пор находятся под контролем ВСУ. Тогда как американские чиновники предложили превратить эти земли в "свободную экономическую зону".

Однако Зеленский сказал, что Украина не отдаст суверенитет над ними и что любой выход Украины из укрепленных частей Донбасса должен сопровождаться уходом российских войск.

В то же время мяч теперь снова оказался на стороне РФ. Некоторые считают, что российский диктатор Владимир Путин может согласиться на территориальные уступки, если посчитает, что это расколет Украину и разделит США с остальным НАТО. Однако другие считают, что это ему не под силу.

"Он ни за что не согласится на гарантии безопасности или [присутствие] сил НАТО в Украине. Речь идет лишь о попытке угодить Трампу, а не о достижении реального соглашения", - отметил бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер.

В свою очередь в The Economist подытожили:

"Во время Первой мировой войны рождественское перемирие между немецкими и союзными солдатами зимой 1914 года было недолгим. В Украине оно может вообще отсутствовать".

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда США передадут Кремлю согласованный мирный план. Он отметил, что проект мирного плана, обсужденный с США во время переговоров в Берлине, является "очень практичным", однако глава государства добавил, что некоторые ключевые вопросы, например, относительно оккупированных украинских территорий, остаются нерешенными.

"Американцы пытаются найти компромисс. Они предлагают "свободную экономическую зону" (на Донбассе). И я хочу еще раз подчеркнуть: "свободная экономическая зона" не означает под контролем Российской Федерации", - отметил Зеленский.

В то же время Дональд Трамп выступил с заявлениями о войне в Украине. Он считает, что мир ближе, чем когда-либо.

"Никто, на самом деле, не видел ничего подобного со времен Второй мировой войны. Но мы становимся ближе. У нас огромная поддержка от европейских лидеров. Они тоже хотят, чтобы это закончилось. И сейчас Россия хочет, чтобы это закончилось. Проблема в том, что они хотят, чтобы это закончилось, а потом вдруг - не хотят. И Украина хочет, чтобы это закончилось, а потом вдруг - не хочет. Поэтому нам нужно, чтобы они оказались на одной стороне", - подчеркнул американский лидер.

