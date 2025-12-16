Это были не просто стандартные седаны, которые остались после закрытия автосалона.

Один мужчина наткнулся на впечатляющий заброшенный салон роскошных автомобилей, а то, что ему удалось найти поблизости, было просто невероятным. Модели от Rolls-Royce до Bugatti, выставленные на обозрение, поразили мужчину. Об этом пишет SupercarBlondie.

Автосалон находился в Японии, а автомобильные части были разбросаны по всей его территории.

Несмотря на поврежденное состояние машин, большое количество автомобильной истории, которую он открыл, было очень интересным.

"Покупая автомобили, многие из нас решают осмотреть большие автосалоны с широким выбором, которые тщательно ухаживают. Но иногда, когда здания остаются без присмотра в течение длительного времени, они могут захламляться, а автомобили могут заржаветь, что как раз и произошло с этим бизнесом", - отметили в материале.

В частности городской исследователь под никнеймом losthistorie рассказал о своих впечатлениях от визита в один автосалон в Японии.

Какие модели автомобилей оставили владельцы автосалона?

Отмечается, что это были не просто стандартные седаны, которые остались после закрытия автосалона, а такие модели, как Bugatti и Maserati.

Исследователь также показал на своем канале YouTube больше моделей из этого салона, среди которых старинный Rolls-Royce, который до сих пор украшал значок на передней части капота.

Увидев эти машины, автолюбители были поражены. В частности были такие комментарии:

"Нет автомобилей с более красивым дизайном, чем эти. Печально видеть такое".

"Отвезите меня туда".

"Почему старые автомобили такие красочные? Дико".

