Цены на промышленные металлы выросли более чем на 30% в этом году.

Цены на медь пошли вверх. Инвесторы ожидают данных по инфляции в США, которые могут повлиять на политику Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок в 2026 году.

Издание Bloomberg пишет, что по состоянию на 6:18 по киевскому времени металл продавали по 11 682 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм меди стоит 11,68 доллара.

Стоит отметить, что после того, как в пятницу, 12 декабря, стоимость металла достигла рекорда в 12 000 долларов за тонну, котировки колеблются.

Цены на промышленные металлы выросли более чем на 30% в этом году после серии сбоев в работе рудников, которые привели к сокращению предложения. Рынок поддерживает устойчивый спрос, связанный с электрификацией и инвестициями в энергосистему.

Цены на медь - последние прогнозы

Глава торгового подразделения гигантской китайской горнодобывающей компании CMOC Group Кенни Айвс заявил, что цены на медь могут достичь к концу года 11 000 или даже 12 000 долларов за тонну.

4 декабря аналитики банка Goldman Sachs Group Inc. заявили, что рост цен на медь выше 11 000 долларов за тонну будет кратковременным. Металла по-прежнему более чем достаточно, поэтому дефицита не предвидится, как минимум, до 2029 года. По их словам, в 2026 году цены будут находиться в диапазоне 10 000-11 000 долларов за тонну.

