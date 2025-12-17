Морозы ожидаются как ночью, так и днем.

В Украину пришло потепление. Сейчас наблюдается довольно теплая погода со стабильными "плюсами" днем, без осадков и с ночными и утренними туманами. Однако вскоре зима все же возьмет свое - ожидается похолодание. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

В ближайшее время, по словам эксперта, такая сравнительно теплая погода еще продлится, а уже ближе к концу декабря погода изменится.

"Ближайшее похолодание до преобладающих "минусов" и ночью, и днем вероятно с 26-го декабря", - сообщила Наталья Диденко.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что на следующей неделе в Украине может похолодать, говорят и в Укргидрометцентре.

В комментарии Погода УНИАН синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что теплая погода будет удерживаться до 21 декабря.

"А в дальнейшем, начиная со следующей недели, есть предпосылки, по расчетам на сегодняшний день и оценкам специалистов, к определенному снижению температурных показателей", - отметила она и добавила, что о конкретных показателях говорить пока рано, как и о самом точном факте этого похолодания.

В ближайшие же дни в Украине прогнозируется достаточно спокойная погода.

