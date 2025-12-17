Сегодняшняя дата 17 декабря будет особенной для украинцев, поскольку примечательна официальным профессиональным торжеством. Немало любопытных традиций также есть для верующих. Мы собрали самые интересные факты про праздники сегодня и назвали их главные обычаи.
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в мире
На планете проводится важное социальное событие - Международный день защиты секс-работников от насилия. Его цель - бороться с жесткостью и преступлениями в отношении таких людей. Часто они даже не могут обратиться в полицию, из-за чего преступник остается безнаказанным.
Ещё один всемирный праздник 17 декабря посвящен кулинарии - это День кленового сиропа. Такой сладкий соус особенно популярен в Америке. Его подают к оладьям, вафлям, мороженому, используют для запекания мяса и добавляют в выпечку.
Какой сегодня праздник церковный
Библейского пророка Даниила и святого Анания чествуют по новому православному стилю. Им молятся об укреплении силы духа, устранении конфликтов, защите от болезней и голода.
У многих православных еще сохранились воспоминания о том, какой сегодня церковный праздник был по старому стилю. Это День святой Варвары, который в украинских традициях считался женским торжеством.
Какой сегодня праздник в Украине
Среди наших рожденных 17 декабря соотечественников наиболее известны такие имена - педагог Андрей Алиськевич, искусствовед и этнолог Данила Щербакивский, актриса Кэтрин Винник, языковед Юрий Шевелев и военнослужащие, Герои Украины Сергей Кульчицкий и Александр Анищенко.
Национальный праздник сегодня в Украине - День работника государственной исполнительной службы. Эти люди занимаются взысканием денег должников, реализацией алиментов, наложением ареста на банковские средства. Они обеспечивают правопорядок и получают поздравления от близких 17 декабря.
Какой сегодня праздник в народе
Славяне составляли приметы на зиму по сегодняшней погоде:
- если дым из трубы поднимается вверх, то морозы усилятся, а если стелется над землей, то скоро потеплеет;
- в спокойный день река бурлит - к сильной метели;
- если небо безоблачное, то ждите холодов;
- пасмурно - к сильному снегопаду.
Давние люди 17 декабря занимались приготовлением консервации, утеплением жилья и окон, рукоделием. В праздник сегодня есть необычный ритуал на обогащение. Нужно положить в карман монету и не тратить целый месяц - тогда деньги прибавятся.
Что нельзя делать сегодня
Наши предки верили, что в этот день можно привлечь неудачу из-за неосторожных слов. Поэтому не стоит жаловаться на проблемы или рассказывать другим о собственных неудачах. Неудачен сегодня праздник для планирования - все ожидания разрушатся. Также не стоит забывать, что у православных еще длится Рождественский пост, который нельзя нарушать.