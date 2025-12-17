17 декабря есть несколько народных обычаев и официальный украинский праздник.

Сегодняшняя дата 17 декабря будет особенной для украинцев, поскольку примечательна официальным профессиональным торжеством. Немало любопытных традиций также есть для верующих. Мы собрали самые интересные факты про праздники сегодня и назвали их главные обычаи.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится важное социальное событие - Международный день защиты секс-работников от насилия. Его цель - бороться с жесткостью и преступлениями в отношении таких людей. Часто они даже не могут обратиться в полицию, из-за чего преступник остается безнаказанным.

Ещё один всемирный праздник 17 декабря посвящен кулинарии - это День кленового сиропа. Такой сладкий соус особенно популярен в Америке. Его подают к оладьям, вафлям, мороженому, используют для запекания мяса и добавляют в выпечку.

Какой сегодня праздник церковный

Библейского пророка Даниила и святого Анания чествуют по новому православному стилю. Им молятся об укреплении силы духа, устранении конфликтов, защите от болезней и голода.

У многих православных еще сохранились воспоминания о том, какой сегодня церковный праздник был по старому стилю. Это День святой Варвары, который в украинских традициях считался женским торжеством.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди наших рожденных 17 декабря соотечественников наиболее известны такие имена - педагог Андрей Алиськевич, искусствовед и этнолог Данила Щербакивский, актриса Кэтрин Винник, языковед Юрий Шевелев и военнослужащие, Герои Украины Сергей Кульчицкий и Александр Анищенко.

Национальный праздник сегодня в Украине - День работника государственной исполнительной службы. Эти люди занимаются взысканием денег должников, реализацией алиментов, наложением ареста на банковские средства. Они обеспечивают правопорядок и получают поздравления от близких 17 декабря.

Какой сегодня праздник в народе

Славяне составляли приметы на зиму по сегодняшней погоде:

если дым из трубы поднимается вверх, то морозы усилятся, а если стелется над землей, то скоро потеплеет;

в спокойный день река бурлит - к сильной метели;

если небо безоблачное, то ждите холодов;

пасмурно - к сильному снегопаду.

Давние люди 17 декабря занимались приготовлением консервации, утеплением жилья и окон, рукоделием. В праздник сегодня есть необычный ритуал на обогащение. Нужно положить в карман монету и не тратить целый месяц - тогда деньги прибавятся.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки верили, что в этот день можно привлечь неудачу из-за неосторожных слов. Поэтому не стоит жаловаться на проблемы или рассказывать другим о собственных неудачах. Неудачен сегодня праздник для планирования - все ожидания разрушатся. Также не стоит забывать, что у православных еще длится Рождественский пост, который нельзя нарушать.

