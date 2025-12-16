В список попала и Южная Корея.

Мощные военно-воздушные силы являются определяющей чертой любой страны и могут многое рассказать о ее влиянии на мировую политику. Это одна из причин, почему в обновление истребителей и других самолетов инвестируют многие страны.

Ресурс Slash Gear проанализировал отчет Flight Global "Мировые воздушные силы 2024" и рассказал о десяти крупнейших воздушных силах мира, учитывая количество имеющихся самолетов. Хотя авторы и отметили, что количество бортов не является истинным отражением мощи страны.

10. Франция

Воздушные силы Франции были сформированы как часть французской армии в 1909 году для защиты страны от военного вторжения. Сегодня же авиафлот страны насчитывает 972 самолета. В 2025 году французские ВВС планировали также привлечь 39 самолетов F4.1 Rafale. Отмечается, что многоцелевые истребители в составе французских ВВС составляют почти 38% от их общей численности.

"Недавно Франция также получила два вертолета Airbus H225M, которые пригодятся во время поисково-спасательных операций. Кроме того, ВВС Франции также используют четырехмоторный транспортный самолет A400M Airbus", – сказано в материале.

9. Турция

ВВС Турции являются одними из старейших военно-воздушных сил. Они были основаны Османской империей еще в 1911 году. Парк турецких ВВС насчитывает 1069 самолетов. Одними из новинок являются истребители пятого поколения KAAN, разработанные компанией Turkish Aerospace Industries. В 2024 году Турция также заключила соглашение с США о приобретении F-16. К тому же, страна планировала пополнить свой флот 40 самолетами Eurofighter Typhoon.

8. Египет

Египетские военно-воздушные силы тоже имеют в своем распоряжении 1069 военных самолетов.

"В 2018 году Египет приобрел у Франции 30 истребителей Rafale, а в 2021 году – еще 30. (...) По состоянию на 2025 год ВВС Египта имеют 179 истребителей F-16 и 75 Dassault Mirage 5", – добавляют авторы.

7. Пакистан

Воздушные силы Пакистана эксплуатируют 1434 самолетов, среди которых истребители, бомбардировщики и учебные самолеты. Среди бортов на балансе Воздушных сил – JF-17 Thunder, F-16, J-10C и французский Mirage. Страна также объявляла о создании совместного завода с Турцией для разработки истребителя пятого поколения KAAN.

6. Япония

У японских воздушных сил насчитывается 1459 активных самолетов. JASDF имеет в своем арсенале 127 самолетов пятого поколения F-35 Lightning II и 105 многоцелевых истребителей F-2 Support Fighter от компании Lockheed Martin. Страна также использует различные учебно-тренировочные самолеты, включая T-7.

На 2025 год японское правительство утвердило крупнейший в истории оборонный бюджет в размере 55,1 млрд долларов. Страна планировала приобрести учебные самолеты Beechcraft T-6 Texan II и вывести из эксплуатации свои самолеты Fuji/Subaru T-7. Кроме того, Япония сотрудничала с Британией и Италией над проектом создания совместной компании для проектирования и производства боевых истребителей шестого поколения.

5. Южная Корея

Открывает пятерку лидеров этого рейтинга Южная Корея, которая очень серьезно относится к своим вооруженным силам. ВВС Республики Корея имеют довольно большой парк самолетов, который насчитывает 1576 бортов.

"В 2014 году правительство выбрало новейшие самолеты пятого поколения F-35A в качестве следующего пополнения своих воздушных сил, и после поставки первых самолетов в 2019 году было построено еще 20 таких стелс-истребителей. В ноябре 2024 года между США и Южной Кореей было заключено соглашение на сумму 6,2 млрд долларов, направленное на модернизацию текущего военного парка истребителей F-15K", – говорится в материале.

ВВС Южной Кореи планируют оснастить многоцелевыми истребителями KF-21 для замены устаревшего и выведенного из эксплуатации парка F-4E Phantom II.

4. Индия

Военный авиапарк Индии насчитывает 2296 активных военных самолетов. Арсенал довольно впечатляющий, поскольку речь идет об истребителях, беспилотных системах и реактивных самолетах.

Страна эксплуатирует российские и европейские истребители: МиГ-21, Mirage 2000, Су-30, Dassault Rafale. Однако среди особо выделяется F-21 – модификация F-16, изготовленная компанией Lockheed Martin. Он построен и спроектирован по индивидуальным спецификациям с учетом требований ВВС Индии.

В 2025 году было представлено два транспортных самолета C-295, которые полностью были изготовлены в Индии.

3. Китай

Китай является не только экономическим гигантом, но и обладает третьими по величине военно-воздушными силами в мире. НОАК имеет в своем распоряжении 3304 военных самолета. Из них 1207 являются истребителями, и это примерно 6% мирового парка. Это делает Китай крупнейшей авиационной супердержавой в Азии.

Не так давно был презентован истребитель-невидимка J-35A. Также страна эксплуатирует российские Су-35 и самолет шестого поколения Chengdu J-36.

2. Страна-оккупант Россия

Агрессор Россия по состоянию на 2024 год имела 4255 самолетов, пишет издание. Среди них – 1600 МиГ-29, разработанных в 70-х годах. В 2024 году государство-оккупант представило Су-57, который позиционирует как истребитель пятого поколения. Военные эксперты со всего мира эту разработку критикуют.

1. Соединенные Штаты Америки

Наибольшим количеством военных самолетов среди всех стран мира обладают Соединенные Штаты Америки. Отмечается, что это одна из главных причин их значительного доминирования в международных делах.

"По данным исследования Flight Global, крупнейшая супердержава мира располагает 13 209 активных самолетов, хотя в 2019 году США имели в своем арсенале более 14 000 военных самолетов – это количество уменьшается в рамках запланированного сокращения", – говорится в материале.

ВВС США имеют самый современный парк самолетов в мире, но они все еще используют некоторые старомодные пропеллерные самолеты. Однако они могут похвастаться и одними из самых современных технологий полета в мире. Например, F-35A Lightning II от Lockheed Martin способен развивать максимальную скорость 1,6 Маха.

