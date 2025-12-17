Чтобы компенсировать убытки, важно придерживаться правильного алгоритма действий.

Если из-за соседей у вас в квартире произошел "потоп", важно действовать быстро и правильно. Заместитель директора департамента территориального контроля Киева и начальник инспекции по вопросам контроля и сфере ЖКУ рассказал УНИАН, какой алгоритм действий пострадавшей стороны в таком случае, чтобы защитить свои права и возместить расходы на ремонт.

Куда обращаться, если затопили соседи? Какой алгоритм действий пострадавшей стороны?

"В первую очередь нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющего, ОСМД или ЖЭКа. При необходимости вы так же можете позвонить в центральную диспетчерскую службу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, по номеру 1557 для непосредственной фиксации обращения", - говорит Чумаченко.

Впрочем, прежде всего он советует сразу обратиться к управляющему дома с требованием составить акт о заливе квартиры. По правилам, это должно произойти в тот же день: после обращения представитель обязан прийти день в день и зафиксировать факт залития.

Акт является официальным документом, который подтверждает сам факт повреждений и их причину. В дальнейшем именно этот документ используется для урегулирования вопроса с виновной стороной или, при необходимости, подается в суд.

"Указывается соответствующая информация, указывается причина залития. Виновником может быть как совладелец квартиры, по вине которого произошло затопление, так и управляющий дома. Составляется соответствующий акт, в котором также подробно описывают все повреждения. Далее пострадавший жилец может попытаться урегулировать ситуацию мирно - заключить договоренность с виновной стороной о компенсации убытков или проведения ремонта. Если же достичь согласия не удается, акт о залитии становится основанием для обращения в суд", - пояснил заместитель директора Департамента.

При этом дополнительно может быть привлечен эксперт или специализированное экспертное учреждение.

"В то же время бывают ситуации, когда жителю нужно срочно делать ремонт и нет возможности ждать судебного разбирательства или длительных договоренностей. В таком случае ремонт можно начинать сразу, но важно сохранить все чеки, квитанции, акты и справки. В дальнейшем эти документы будут служить подтверждением расходов и станут основанием для взыскания компенсации с виновного лица или с управляющего дома", - советует Чумаченко.

В какой срок рассматривается такое заявление?

В целом по законодательству срок рассмотрения обращения составляет до 30 дней, однако все зависит от характера ситуации. Если речь идет об аварии, необходимо сразу звонить - обращение фиксируется, и службы должны выехать в тот же день, чтобы устранить причину и выяснить обстоятельства. Параллельно рекомендуется подать письменное обращение для официальной фиксации.

Что делать, если затопили соседи сверху, а их нет дома? Можно ли составить акты без их участия?

"Желательно, чтобы соседи также были, которые непосредственно виновные лица. Если их нет, то тогда акт составляется с представителями ЖЭКа, жителями залитой квартиры, дополнительно можно пригласить соседей для фиксации", - отметил чиновник.

В то же время если во время аварии никого нет дома, житель так же обращается в аварийную диспетчерскую службу. Ее представители приезжают на место и перекрывают водоснабжение по стояку или в аварийной квартире, добавляет Чумаченко.

Если же владелец квартиры, из которой происходит затопление, длительное время отсутствует и доступа в помещение нет, службы имеют право провести аварийное открытие квартиры. Это делается исключительно с соблюдением требований законодательства, установленной процедуры и с обязательной фото- или видеофиксацией.

"Такой шаг является вынужденным, ведь в случае полного перекрытия стояка без воды остаются все жители, и проблему нужно устранить как можно скорее", - объясняет он.

Что делать, если вы затопили соседей?

"В таком случае вы также обращаетесь к управляющему, и составляется акт о заливе квартиры. Вы лично присутствуете при его оформлении, проверяете, что именно зафиксировано: какие повреждения есть, какие работы нужно выполнить и какие вещи были испорчены в результате затопления. После этого вы ставите свою подпись под актом. Так же можете между собой подписать письменное соглашение о том, что вы обязуетесь все компенсировать и помогать в восстановлении", - говорит представитель КГГА.

Обычно пострадавшая сторона самостоятельно закупает материалы и проводит ремонт, сохраняя все чеки и квитанции, а виновная сторона уже компенсирует эти расходы.

Если соседи с третьего этажа затопили квартиру на втором, из-за чего пострадали квартира и на первом этаже, то как в таком случае определяется ответственность?

"Конечно, в такой ситуации прежде всего нужно выяснить и официально установить, кто именно является виновным. Для этого определяют место утечки воды, а уже после этого - лицо или ответственную организацию за эксплуатацию водопроводной сети на этом участке. Это может быть как житель квартиры, так и управляющий дома или управляющая компания",- объясняет Чумаченко.

При этом если затопление произошло из квартиры на третьем этаже и вода повредила жилье на втором и первом этажах, то акты о залитии составляются отдельно для каждой пострадавшей квартиры - как на втором, так и на первом этаже, говорит заместитель директора Департамента.

Вина управляющей компании определяется в случае, когда речь идет о случаях, когда авария произошла на ответвлении от стояка внутридомовой системы водоотведения. Иначе говоря, все, что находится за пределами вашей квартиры, относится к зоне ответственности управляющей компании. Именно управляющий в таком случае обязан возместить жильцам нанесенный ущерб, объясняет он.

Можно ли каким-то образом повлиять на соседей, из-за которых затопления случаются регулярно?

"В такой ситуации вы письменно обращаетесь к управляющему дома с требованием провести обследование квартиры нарушителя и проверить состояние инженерных сетей. По результатам осмотра управляющий имеет право выдать предписание об устранении нарушений или, в случае их невыполнения, временно перекрыть водоснабжение по стояку этой квартиры", - говорит Чумаченко.

Если же проблема носит системный характер, говорит он, и при этом владелец не идет на контакт (такие ситуации случаются довольно часто: жители могут уже сделать ремонт и отказываться открывать доступ или устранять повреждения, чтобы не разрушать отделку), следует обращаться в соответствующие службы. Это необходимо для обеспечения доступа к инженерным сетям и дальнейшего возмещения убытков.

"То есть такие случаи тоже бывают, но это только через суд уже, как правило", - подытожил он.

Вопрос с затоплением решается на уровне управляющего или на уровне суда. Есть ли еще варианты?

"Да, или договориться между собой. Также обращения могут поступать непосредственно в департамент территориального контроля или наше управление. В таких случаях наши специалисты выезжают на место, составляют дополнительный акт и предоставляют его жильцу как подтверждение ситуации. Мы при этом выступаем лишь как третья сторона, которая фиксирует факт", - подытожил Чумаченко.

справка Александр Чумаченко заместитель директора департамента территориального контроля города Киева - начальник управления (инспекции) по вопросам контроля и сфере ЖКХ. Занимает должность с февраля 2024 года. Имеет диплом Академии адвокатуры Украины по специальности "Правоведение". Также является магистром Национального авиационного университета. Получил степень по специальности "Правоохранительная деятельность".

