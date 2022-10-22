В НГУ отмечают, что обстрелы кассетными боеприпасами городов являются военным преступлением.

Российские войска 21 октября в очередной раз обстреляли гражданское население Бахмута в Донецкой области кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщается на странице Национальной гвардии Украины в социальной сети Facebook.

Отмечается, что пострадавшим от острела гражданам бригадами быстрого реагирования НГУ была оказана домедицинская помощь, после чего раненых эвакуировали в медицинское учреждение.

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В сообщении отмечается, что обстановка в городе критическая из-за постоянных обстрелов врага.

"Обстрелы кассетными боеприпасами городов, где проживает местное население, является военным преступлением и российские войска и наемники, которые занимают позиции на этом направлении, понесут за это наказание", - отметили в НГУ.

Ситуация в Бахмуте

15 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас тяжелая ситуация сохраняется на Донетчине и Луганщине. Самая тяжелая, по его словам, на Бахмутском направлении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты планируют до конца октября полностью захватить Бахмут.

Между тем аналитики американского Института изучения войны считают, что российская армия имитирует захват Бахмута, чтобы выглядеть "победителями" хотя бы на одном направлении.

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