Могут ли черепахи полностью прятать голову в панцирь и для чего он им: ответ не простой

Некоторые виды черепах могут могут втягивать голову в панцирь, когда им угрожает опасность, а другие нет. Об этом рассказали эксперты изданию Live Science.

Отмечается, что хотя панцири могут быть защитой для некоторых из этих рептилий, ископаемые свидетельства указывают на то, что они эволюционировали по совершенно другим причинам.

"Сухопутные черепахи - один из видов черепах, которые могут втягивать голову в панцирь. Эта наземная подгруппа черепах появилась 50 миллионов лет назад", - рассказал Тайлер Лайсон, старший куратор палеонтологии позвоночных в Денверском музее природы и науки.

По его словам, они обычно передвигаются медленно, поэтому полагаются на свои панцири для защиты от хищников. Большинство сухопутных черепах могут втягивать голову в панцирь, который обычно имеет куполообразную форму с большим внутренним пространством, что делает это возможным.

Несколько видов наземных черепах, которые проводят время то на суше, то в воде, могут делать то же самое. Джейсон Хед, профессор эволюции и экологии позвоночных в Кембриджском университете, заявил:

"У черепах есть два способа втягивать голову. У нас есть так называемые бокошейные черепахи. У них длинные шеи, и они буквально складывают голову и шею в сторону над одной из своих рук. А есть еще змеешейные или S-образные черепахи, которые делают петлю на шее и могут фактически втягивать шею в плечевой пояс".

Одним из примеров является восточная коробчатая черепаха (Terrapene carolina carolina), чей нижний панцирь, известный как пластрон, снабжен шарниром, который даже позволяет ему полностью закрыться.

Интересно, что морские черепахи - это одна из групп рептилий, которые не могут втягивать голову в панцирь. У них гораздо более гладкие и легкие панцири, в которых нет места для того, чтобы они могли втянуть голову внутрь.

"Это позволяет облегчить нагрузку. Это дает морским черепахам возможность плавать быстрее, спасаясь от хищников", - сказал Хед.

Как эволюционировали панцири черепах

Чтобы выяснить, как некоторые черепахи выработали этот спасительный трюк, нужно изучить эволюцию их панцирей.

"Панцирь черепахи - это сложная структура. Он состоит из более чем 50 костей. Кость - ключевое слово, потому что окаменелости показывают, что панцири черепах являются частью их скелета", - сказал Лайсон.

Отмечается, что хотя панцирь современной черепахи выглядит как единое целое, на самом деле он состоит из двух скелетных элементов, которые эволюционировали независимо друг от друга. Ученый пояснил:

"Первое, что мы видим в эволюции панциря черепахи, - это расширение ребер, и мы видим это у Eunotosaurus africanus, - существа, которое жило в Южной Африке 260 миллионов лет назад, до того, как динозавры бродили по Земле".

Исследователи считают, что эвнотозавры проводили время, роя норы под землей, чтобы спастись от жары, и что развитие более широких ребер способствовало увеличению мышечной массы, что позволяло им это делать.

В 2015 году было обнаружено ископаемое возрастом 240 миллионов лет, названное Pappochelys, которое показало, что это было животное без панциря, имевшее более широкие верхние ребра в паре с более толстыми брюшными ребрами - известными как "гастралии" - на нижней стороне тела. К 220 миллионам лет назад водное животное Odontochelys, найденное в Китае, развило полностью единую брюшную пластину - пластрон - частично за счет расширяющихся гастралий.

"Я и другие считаем, что эволюция пластрона была своего рода балластом для погружения на большую глубину", - объяснил Лайсон.

Он отметил, что пластрон мог развиться для защиты черепах от хищников, плавающих под водой.

Интересно, что первые свидетельства существования полностью сформированного панциря черепахи относятся к периоду 210 миллионов лет назад и представляют собой окаменелость существа, называемого Proganochelys, чьи толстые верхние ребра срослись с кожной костью, образуя закрытый панцирь, прикрепленный к нижнему пластрону. Отверстие для головы черепахи было образовано из плечевых костей, соединявших верхнюю и нижнюю части панциря.

Когда повились современные черепахи

Большинство свидетельств указывает на то, что эти рептилии, называемые Pantestudines, в конечном итоге привели к появлению современных черепах. Однако Хед отметил, что подобные черты - такие как расширенные, перекрывающиеся ребра - также развились у других животных миллионы лет назад, включая некоторых, которые считаются более близкородственными млекопитающим.

"Это активная область исследований, и новые открытия появляются постоянно", - сказал ученый.

Важно, что панцири этих предков черепах развивались в ответ на различные эволюционные факторы, но сегодня он используется в основном для самозащиты. Лайсон добавил:

"Современная функция не обязательно связана с тем, как возникла эта особенность. Только с появлением полноценного панциря стало ясно, что он служит для защиты".

Прочный панцирь черепахи помог этим существам пережить почти 300 миллионов лет истории, и Лайсон считает, что это одна из причин, по которой им удалось выжить после трех из пяти массовых вымираний на Земле.

"Мы видим палеонтологическую летопись, и мы можем увидеть линию, где вымирают динозавры и многие другие существа. И мы видим, как черепахи пересекают эту линию", - заключил ученый.

