Зеленский рассказал, как западные партнеры смогут финансировать контракты военным ВСУ

Президент подчеркнул, что важно сохранить в армии людей с боевым опытом.

Гарантией безопасности для Украины будет украинская армия, в которой будут работать украинские военные по контрактам. А финансированием помогут партнеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Он отметил, что в Украине "сработала армия и народ", который мобилизовался в начале полномасштабного вторжения России. Но подчеркнул, что в случае будущей угрозы рассчитывать "на то же самое будет неправильно".

Президент считает, что в Украине должна быть сильная армия из числа военных, которые имеют боевой опыт, полученный в этой технологической войне. По его словам, для этого людей надо заинтересовать контрактами, которые для них будут привлекательны.

Зеленский подчеркнул, что украинцы, которые изменили гражданские профессии и защищают страну, после войны могут вернуться домой:

"И это их право. Что может сделать Украина вместе с партнерами? За счет дополнительного финансирования предложить нормальные контракты для тех, кто хочет продолжать служить, чтобы просто не потерять опыт, который они приобрели, пусть и из-за трагедии, в этой новой технологической войне".

Зеленский отметил, что армия, которая финансово будет поддерживаться различными форматами, станет гарантией безопасности для Украины. По его словам, на это надо также находить поддержку у партнеров нашего государства.

Численность ВСУ

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами подтвердил, что в проекте возможного мирного соглашения между Украиной и Россией действительно согласован пункт о численности ВСУ. Документ предусматривает сохранение реальной нынешней численности украинской армии - около 800 тысяч военных.

На вопрос действительно ли мирное соглашение предусматривает ограничение количества войска в Украине, Зеленский ответил, что документ предусматривает сохранение реальной нынешней численности украинской армии - около 800 тысяч военных.

Президент Украины напомнил, что в 2022 году отдельные предложения предусматривали ограничение численности ВСУ до 40-50 тысяч человек, однако сейчас такие цифры не рассматриваются.

