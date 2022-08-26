Продлиться он может несколько месяцев.

В войне России против Украины наступил четвертый этап, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Об этом он сказал в интервью Юлии Латыниной.

По его словам, этому этапу предшествовали три предыдущих:

начало полномасштабного вторжения и до изгнания российских войск с севера Украины;

оккупация Лисичанска и Северодонецка;

неудачные попытки оккупантов наступать на Николаев и Кривой Рог (с 10 июля по 10 августа).

Четвертый этап войны, по словам Арестовича продлится до зимы - два-три месяца.

"Характеризоваться он будет тем, что стороны будут стоять на месте и лупить друг друга, чем они могут. Но у нас шансы на лупление гораздо лучше по той простой причине, что мы имеем HIMARS, а они не имеют", - объяснил советник ОПУ.

Накануне руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.