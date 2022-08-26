В войне России против Украины наступил четвертый этап, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.
Об этом он сказал в интервью Юлии Латыниной.
По его словам, этому этапу предшествовали три предыдущих:
- начало полномасштабного вторжения и до изгнания российских войск с севера Украины;
- оккупация Лисичанска и Северодонецка;
- неудачные попытки оккупантов наступать на Николаев и Кривой Рог (с 10 июля по 10 августа).
Четвертый этап войны, по словам Арестовича продлится до зимы - два-три месяца.
"Характеризоваться он будет тем, что стороны будут стоять на месте и лупить друг друга, чем они могут. Но у нас шансы на лупление гораздо лучше по той простой причине, что мы имеем HIMARS, а они не имеют", - объяснил советник ОПУ.
Накануне руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.