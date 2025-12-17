Некоторые инсайдеры уже называют GoVolta "EasyJet среди поездов", но вас ожидают более комфортные сиденья.

В Европе появится еще один железнодорожный маршрут – после длительной задержки свою работу-то начнет GoVolta.

Официальный запуск нидерландский оператор запланировал на начало весны 2026 года, и цены чрезвычайно привлекательные. Из Амстердама в Берлин (а это более 650 километров) сначала можно будет добраться всего за 10 долларов. Об этом рассказывает ресурс Travel Off Path.

Ожидается, что средняя стоимость билетов составит 30 евро (35 долларов). Также для каждого пассажира будет резервироваться место.

Видео дня

Будет представлено два класса: эконом и комфорт. Wi-Fi в поезде будет недоступен.

Среди других преимуществ называются:

Отремонтированные вагоны, которые тянут современные локомотивы.

Прямые маршруты между городами (без надоедливых пересадок и остановок).

Планы расширения на крупные европейские города (ходят слухи о Париже).

Готовя свою первую поездку, GoVolta выбрала чрезвычайно привлекательный маршрут – он соединит Амстердам и Берлин. В рекламной кампании называется цена в 10 долларов – это праздничное предложение. Даже если вы не успеете им воспользоваться, обычные тарифы все равно соответствуют оптимистичным прогнозам в 30 долларов.

Часто поездки поездом по Европе дороже, чем полеты самолетом. А поскольку путешествия по железной дороге снова стали популярными, это предложение слишком привлекательно, чтобы его пропустить.

Некоторые инсайдеры уже называют GoVolta "EasyJet среди поездов", но вас ожидают более комфортные сиденья.

Первый рейс нидерландский оператор GoVolta осуществит уже 19 марта 2026 года. А билет за 10 долларов – это более чем на 50 долларов дешевле, чем средняя стоимость билета на конкурентных маршрутах, добавляют авторы.

Хотя есть и недостаток. Скоростным оператора GoVolta не назовешь.

Новые железнодорожные маршруты в Европе

Ранее мы рассказывали о том, что в Европе появится новый поезд, который соединит сразу три европейские столицы – Прагу (Чехия), Берлин (Германия) и Копенгаген (Дания).

Чтобы добраться из Берлина в Копенгаген, пассажирам приходится пересаживаться в Гамбурге. Те, кто отправлялся из Праги, должен сделать две пересадки. Новый маршрут должны запустить уже весной.

Время в пути составит около 11 часов между Прагой и Копенгагеном (с возможностью ночного переезда) и 7 часов – между Берлином и столицей Дании.

Вас также могут заинтересовать новости: