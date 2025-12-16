Документальный фильм Мстислава Чернова называется "2000 метров до Андреевки".

"Оскар" объявил короткий список номинантов в 12 категориях для предстоящей 98-й церемонии, сообщает Variety.

Издание отмечает, что члены различных отделений Академии кинематографических искусств и наук приняли участие в предварительном голосовании в нескольких категориях, включая короткометражный анимационный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, международный полнометражный фильм, короткометражный игровой фильм, грим и прически, оригинальную музыку, оригинальную песню, звук и визуальные эффекты.

В частности, в категории "Документальный фильм" указана лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки".

Известно, что окончательных номинантов на кинопремию "Оскар" объявят 22 января 2026 года, а церемония награждения победителей запланирована на 15 марта следующего года.

Примечательно, что предыдущая работа Чернова "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар 2024" в категории лучший документальный фильм.

Суспільне Культура сообщило, что фильм "2000 метров до Андреевки" создали в партнерстве между Associated Press и Frontline (PBS). Премьера ленты состоялась 25 ноября на американском канале PBS - общественном вещателе в США.

В Украине премьера ленты прошла на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Также фильм можно было увидеть в кинотеатрах и на стриминге "Киевстар ТВ".

Документальный фильм рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом ВСУ и, непосредственно, Третьей отдельной штурмовой бригадой. Их сопровождает журналист. Съемки фильма начались в сентябре 2023 года, работа продолжалась почти полтора года.

Кроме Мстислава Чернова над лентой работали продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, а также фотограф Александр Бабенко. Известно, что музыку к фильму создал двукратный лауреат премии "Грэмми" композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер ("Чернобыль", "Джокер").

