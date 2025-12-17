Известный астролог дала свои рекомендации.

Каждый человек, который верит в астрологию и считает, что положение звезд на небе напрямую влияет на жизнь, должен знать, что приготовил ему гороскоп на 2026 год. Астролог, таролог, маг и кармист Леся Шуманська в комментарии УНИАН рассказала, каким будет гороскоп для знаков Зодиака на будущий год.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Гороскоп на 2026 год для всех знаков Зодиака

По мнению Леси Шуманськой, 2026 год в нумерологии имеет энергию числа 1, что в таро соответствует Аркану Маг - символу начинаний, личной силы, направленной воли и способности влиять на события. После турбулентного предыдущего цикла 2026-й открывает новый девятилетний период, в котором главным мотивом станет формирование новой модели жизни. "Это время, когда человек оказывается перед чистым полотном и имеет возможность переписать собственную историю, отталкиваясь не от ограничений, а от потенциала", - говорит астролог.

"Энергия года подталкивает к решительным шагам, но в то же время требует осознанности: Маг не действует хаотично. 2026-й будет годом, когда личные решения будут иметь чрезвычайно сильный эффект, а внутреннее состояние часто будет определять внешние события", - отметила Шуманська.

На уровне эмоций и отношений 2026 год принесет ощущение обновления. Люди, которые долго оставались в замкнутых циклах, начнут чувствовать, что время "перерождения" наступило. По словам астролога, может возникнуть потребность пересмотреть круг близких контактов, освободиться от истощающих связей или наоборот - осознать, что некоторые отношения стоят того, чтобы их отстроить заново.

"Профессиональная сфера также в полной мере ощутит влияние нумерологической "единицы". Это год новых проектов или даже смены профессии или фокусов развития. Для тех, кто работает в творческих отраслях, появится эффект "пробуждения таланта". В то же время 2026-й требует дисциплины и умения доводить дела до конца", - подчеркнула она.

На уровне коллективных процессов год может оказаться контрастным. С одной стороны, он принесет волну новаторства, технологических сдвигов, переосмысления ценностей. С другой - усилит борьбу за право на собственную позицию.

Финансовые тенденции 2026 года тоже почувствуют движение вперед. Энергия "единицы" способствует повышению доходов через новые источники, предпринимательство, нестандартные решения. Это год, когда стоит инвестировать в знания, профессиональные навыки и собственные идеи. Шуманська отметила, что в то же время импульсивность может помешать, поэтому любые риски должны быть взвешенными. Это период, когда деньги движутся быстрее, но и убегают быстрее, если человек пренебрегает планированием.

Овен

Кармист составила гороскоп на 2026 год и увидела, что в 2026 году Овны почувствуют сильный импульс к изменениям и новым свершениям. Это период, когда внутренняя энергия будет направляться на создание собственных проектов, развитие карьеры и укрепление личной позиции. Возможны внезапные решения о переезде или новом бизнесе. В личной жизни появится больше честности и остроты чувств. Важно дозировать энергию, чтобы не выгореть.

Телец

Год принесет Тельцам стабилизацию, к которой они так стремились. Долгосрочные планы наконец начнут реализовываться, а внутреннее ощущение безопасности укрепится. Финансово 2026-й будет способствовать инвестициям и накоплению ресурсов. В отношениях возможен новый уровень взаимности или решение о серьезном шаге. Тельцам стоит работать над гибкостью, потому что изменения будут, хоть и медленные.

Близнецы

Для Близнецов год станет информационно насыщенным. Возрастет потребность учиться, общаться, путешествовать. Ваша ключевая сила - скорость мышления и умение совмещать несколько сфер сразу. В 2026 году откроются двери в новые социальные круги или профессиональные возможности. Во взаимоотношениях будет много разговоров, прояснений и даже новых романов. Главное - не распыляться.

Рак

Год готовит глубокие внутренние трансформации. Раки пересмотрят многие свои убеждения, отношения и жизненные приоритеты. В семейной сфере решатся давние вопросы, а в работе появятся новые обязанности, которые потребуют выдержки и мудрости. 2026-й будет годом, когда Раки смогут снять старые ограничения и найти новую внутреннюю опору. Главное - не бояться раскрыться.

Лев

Гороскоп на 2026 год готовит Львам путешествие везде лучи метаморфоз: карьерных, творческих или романтических. Вы почувствуете, что наконец-то можете заявить о себе громко и уверенно. Это год, когда творческие проекты взлетят, а личный бренд укрепится. В отношениях возможны яркие страсти или новые знакомства. Львам стоит быть внимательными к финансам большие расходы возможны так же, как и большие прибыли.

Дева

У Дев появится шанс на структуризацию жизни. 2026 год принесет четкие профессиональные задачи и возможности укрепить позиции. Это время, когда ваши старания будут замечены. Личная жизнь может потребовать терпения, но и откроет возможность строить отношения на новом уровне зрелости. Девам важно не забыть о здоровье, потому что нагрузки будут расти.

Весы

Для Весов 2026 год станет годом решений. Вы больше не сможете откладывать важные выборы - ни в карьере, ни в чувствах. Появится стремление к гармонии, но к ней придется прийти через активные действия, а не пассивное ожидание. Социальная сфера расширится, могут появиться новые партнерства или предложения о сотрудничестве. В отношениях - честность и баланс между "хочу" и "надо".

Скорпион

Это будет год внутренней силы. Скорпионы смогут влиять на события сильнее, чем раньше, и даже сложные ситуации будут раскрываться в вашу пользу. 2026-й принесет финансовые возможности, глубокое обновление и усиление интуиции. В любви возможны судьбоносные знакомства или глубокая перезагрузка отношений. Скорпионам важно доверять процессам и не бояться новых масштабов.

Стрелец

Для Стрельцов 2026 год станет пространством открытий и движения. Путешествия, обучение, новые горизонты и работа, дающая свободу, будут главными темами. В личной жизни возможны изменения, которые подтолкнут к росту. Год благословляет смелые идеи и их реализацию, но требует ответственности. Держите фокус - и вы достигнете значительного прорыва.

Козерог

2026-й для Козерогов - это год результатов. Все, над чем вы работали последние два года, начнет давать конкретные плоды. Возможно карьерное повышение, стабилизация финансов или запуск крупного проекта. В то же время эмоциональная сфера потребует внимания: придется научиться больше доверять и расслабляться. Козероги почувствуют, что могут позволить себе больше, чем раньше.

Водолей

Год приносит интеллектуальные прорывы, новые идеи и необычные решения. Водолеи окажутся в центре социальных взаимодействий и могут стать движущей силой перемен. 2026-й будет способствовать развитию в технологиях, медиа, творчестве и гуманитарных проектах. В отношениях появится больше свободы и честности. Главное - избегать перенапряжения, потому что поток информации будет слишком мощным.

Рыбы

Рыбам 2026 год готовит период вдохновения и внутреннего роста. Обострится интуиция, творчество и потребность в глубоком смысле. В профессиональной сфере появятся возможности, связанные с искусством, психологией, образованием или помощью другим. В романтической части года возможно духовное сближение или встреча, которая изменит ваше представление о любви. Рыбам стоит научиться устанавливать границы, чтобы не растворяться в чужих эмоциях.

