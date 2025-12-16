Половину из этой суммы ожидают от партнеров.

Украине на оборонные нужды в 2026 году необходимо 120 млрд долларов. Об этом в Telegram-канале сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Украина может покрыть половину этой суммы собственными ресурсами. Но 60 млрд долларов должно поступить от партнеров", – добавил он.

По его словам, 2025 год стал рекордным по объемам помощи.

"Если все обязательства будут выполнены, нам удастся привлечь 45 миллиардов долларов – больше, чем в любом году с начала полномасштабной войны", – подчеркнул министр обороны.

В другом посте Шмыгаль отметил, что сегодня, 16 декабря, в рамках заседания формата "Рамштайн" получены важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке Украины.

В частности, Германия предоставит Украине 11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины, в первую очередь – ПВО, БПЛА, артиллерийские снаряды. При этом Шмыгаль напомнил, что Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T.

По его словам, Великобритания усилит способности ПВО Украины на сумму 600 млн фунтов за счет замороженных активов РФ, средств партнеров и собственного бюджета.

Также Канада выделит дополнительные 30 млн канадских долларов на украинские дроны и поставит в Украину ракеты AIM-9, электрооптические сенсоры и другую военную помощь.

Министр обороны отметил, что Нидерланды пообещали предоставить 700 млн евро на БПЛА, из них 400 млн евро – именно на дроны украинского производства.

Черногория готовит вклад в PURL и фонд NSATU в поддержку Украины.

Шмыгаль сообщил, что Дания осуществит новый вклад в PURL с фокусом на авиационные способности Украины. Также состоится передача 29-го пакета поддержки на 250 млн евро – дроны, ПВО и поддержка украинской авиации.

Эстония продолжит поддержку на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро), а также осуществит вклад в IT-коалицию размером в 9 млн евро.

Латвия также продолжит поддержку на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро) – фокус на БпЛА, РЭБ, PURL.

Литва готова предоставить Украине более 220 млн евро в 2026 году и нацелена на военную поддержку на уровне не менее 0,25% ВВП, в частности взносы на PURL, программу Patriot для Украины, "чешскую инициативу" и коалицию разминирования.

Люксембург выделит 100 млн евро в 2026 году на поддержку Украины. Ожидается еще один взнос размером в 15 млн евро на PURL.

Кроме того, Новая Зеландия готова предоставить 15 млн долларов на PURL, а Норвегия выделит в следующем году около 7 млрд долларов общей военной помощи. Страна также сделает взносы на поддержку американских систем ПВО и "чешскую инициативу".

В свою очередь, Польша обещает поставку 155-мм снарядов, а также будет участвовать в реализация совместных с Украиной проектов в рамках SAFE. Португалия сделает вклад в "чешскую инициативу", а также предоставит 10 млн евро на БПЛА.

Шмыгаль отметил, что Чехия в рамках своей инициативы на 2026 год уже профинансировала поставку 760 тысяч артиллерийских снарядов.

По данным издания Sky News, Великобритания объявила о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов (более 680 миллионов евро), куда войдут средства противовоздушной обороны.

Как заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, который 16 декабря был сопредседателем 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", Киев получит "системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников", чтобы иметь новые оборонительные возможности в течение зимы.

