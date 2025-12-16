Психолог раскрыл скрытый смысл конфликтов.

Американский психолог Марк Треверс назвал пять самых распространенных ссор, которые пары снова и снова проживали в 2025 году, а также объяснил скрытый эмоциональный смысл каждой из них.

"2025 год стал периодом необычно высокой эмоциональной нагрузки для пар… После сотен разговоров с парами и десятилетий исследований отношений один вывод остается неизменным: партнеры редко ссорятся из-за того, из-за чего им кажется. Видимые поводы - лишь входная точка к более глубоким эмоциональным вопросам о безопасности, доступности партнера и долгосрочной приверженности", - отметил специалист в своей статье для Forbes.

И вот какие виды ссор он перечислил:

Ссора "Почему ты не сказал(а), что задержишься?". Этот конфликт почти никогда не бывает про пунктуальность. Чаще всего он отражает более глубокий вопрос внутри системы привязанности: "Тебе вообще есть до меня дело?" Недавние исследования показали, что люди, чьи партнеры умеют подстраиваться друг под друга, обладают значительно более надежным типом привязанности. Эти микро-действия со временем формируют ощущение безопасности именно в этих отношениях.

Ссора "Ты меня вообще не слушаешь?". С точки зрения эволюции внимательное слушание воспринимается мозгом как сигнал социальной безопасности. Когда партнер отворачивается, отвечает без вовлеченности или вовсе не слушает, мозг интерпретирует это как ослабление связи. Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Current Psychology, подтверждает это. Участники отмечали больше негативных эмоций в дни, когда чувствовали себя проигнорированными, описывая переживания, схожие с отвержением: боль, исключенность, ощущение невидимости.

Ссора "Мы постоянно ругаемся из-за одного и того же". Во многих парах конфликты, как бы они ни начинались, заканчиваются в одной и той же эмоциональной точке. Это ощущение не только оправдано, но и предсказуемо, как показывает исследование 2025 года о том, как мозг организует эмоциональную память. Ученые выяснили, что когда опыт не имеет четких "границ события", мозгу сложно отделять один эмоциональный эпизод от другого. Именно поэтому пары застревают в одних и тех же ссорах, и нервная система воспринимает каждое новое разногласие как продолжение одного и того же нерешенного события.

Ссора "Почему все на мне?". Большинство споров о бытовых обязанностях на самом деле являются конфликтами о когнитивной нагрузке - невидимой умственной работе, которая поддерживает функционирование дома. Исследование 2019 года выделяет когнитивный труд как отдельную, требующую усилий форму домашней работы. Он включает в себя предвосхищение потребностей, отслеживание задач, контроль того, что сделано и не сделано, и принятие решений, предотвращающих кризисы. Поскольку эта нагрузка часто остается незамеченной, она становится частым источником конфликтов. Один партнер чувствует себя перегруженным и недооцененным, а другой - застигнутым врасплох.

Ссора "Ты больше не находишь для нас времени". Из всех конфликтов этого года этот может быть самым дестабилизирующим. По мере ускорения жизни пространство для близости сжимается. Контакт становится чем-то запланированным, отложенным или незаметно исчезающим. Но в ссорах речь идет не о расписании, а о страхе постепенного отдаления. Исследование 2021 года среди супружеских пар показало: на удовлетворенность отношениями сильнее всего влияют не конфликты, а повседневные, малозаметные взаимодействия вне ссор. Пары, которые больше времени просто разговаривали - даже о бытовых вещах - ощущали большую близость и выше оценивали свои отношения. Напротив, когда партнеры больше спорили или проходили день без совместного взаимодействия, удовлетворенность снижалась, а восприятие отношений становилось более негативным.

