Оккупанты агитируют местных жителей выезжать на собственных машинах.

На Херсонщине оккупанты пытаются прикрыть гражданским населением перемещение своей техники паромными переправами.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По его словам, противник ведет оборонительные действия, пытаясь удержать занятые рубежи. В то же время оккупанты активно переправляют технику, вооружение и даже подразделения с правого берега Днепра на левый.

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"Защищаясь от огневого контроля Сил обороны, оккупационные войска пытаются прикрывать гражданским населением перемещение своей техники паромными переправами. Они продолжают агитацию местного населения на эвакуацию, в частности предлагают выезжать на собственных машинах", - сказал Назаров.

Он пояснил, что автомобилями местных жителей российские оккупанты окружают на переправах свою военную технику, зная, что ВСУ не будут наносить удары по мирному населению.

Также в направлении временно оккупированного Крыма враг вывозит российские банковские учреждения, объекты гуманитарной сферы и ввезенных ранее медработников и учителей.

Спикер добавил, что тем временем на передовую для восполнения потерь и усиления подразделений враг направил до 2 тыс. мобилизованных лиц.

Новый обстрел Антоновского моста

В ночь на 21 октября на Антоновском мосту прогримели новые взрывы.

Согласно утренним сообщением Генштаба, поражены 4 пункты управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средства ПВО, мост и понтонная переправа противника.

Российские пропагандисты придумали, что переправа была гражданская, и что в результате ударов есть якобы погибшие среди мирного населения. В то же время в сети указали на логические расхождения в заявлениях россиян, поскольку на момент "прилетов" эта переправа уже была закрыта для транспорта гражданских.

Известно о пострадавших среди кремлевских пропагандистов.

Накануне Антоновский мост "осматривали" "гауляйтер" Крыма Сергей Аксенов и замглавы администрации Путина Сергей Кириенко.

Оккупанты в связи с контрнаступлением ВСУ и огневым контролем Украины всех логистических путей РФ переправляют через Антоновский мост на левый берег свои семьи, документацию и банковские учреждения".

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