Накануне рождественских и новогодних праздников в Украине то тут, то там можно услышать - "С наступаючим!" Такая привычка осталась еще со времен Союза, хотя на самом деле это выражение - калька с русского и не соответствует нормам украинского языка. Мы спросили у языковеда, как поздравить с наступающим на украинском - какие варианты лучше использовать и почему.
Как на украинском сказать "С наступающим"
Как рассказала в комментарии УНИАН языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима, единственный прямой нормативный вариант, которым можно заменить кальку "наступаючий" в украинском языке - это "прийдешній".
По словам языковеда, для русского языка конструкция "наступающий Новый год" является нормативной, так как активные причастия с суффиксами "-ущ-" и "-ющ-" - это одна из особенностей языка. Но украинскому они не свойственны, поэтому мы должны заменять их существительными, прилагательными или, например, описательными конструкциями.
Нормативным для нашего языка является прилагательное "прийдешній", а не "наступаючий".
Также языковед объяснила, почему у нас Новый год приходит, а у россиян наступает:
Дело в разнице менталитетов. В русском языке "наступать, ступать" означает "становиться ногой, попирать ногами, нападать или обижать, подчинять себе самоуправно", а также эти глаголы используют в значении "приближаться, наступать". В украинском языке глагол "приходить" имеет первое значение более мягкое - "идя, появляться где-то у кого-то, прибывать куда-нибудь к кому-то пешком". Прилагательное "прийдешній" имеет еще и дополнительное значение перспективы - "тот, который наступит в будущем".
Поэтому в Украине, если мы только поздравляем с наступлением Нового года, то можем сказать: "З прийдешнім Новим роком!"
Хотя на самом деле слово "прийдешній" излишне и в определенной степени калькирует русский язык, потому что в украинском принято говорить только "З Новим роком!". И, поскольку для собеседников в этом случае контекст всегда понятен, то лучше использовать языковые формулы с пожеланиями.
Как по-украински будет "С Новым годом" - пожелания-синонимы
По словам Олеси Сулимы, вместо фразы "З прийдешнім Новим роком!" также можно сказать:
- "Щасливого Нового року!";
- "Веселого святкування!";
- "З передсвятом!" и "З грядущим!"
Но последние две фразы - все-таки больше книжные и торжественные.
Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова.
Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка.
В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика.
Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины.
Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.
