Языковед объяснила, как на украинском сказать "С наступающим Новым годом!", а также как еще можно поздравить с праздником.

Накануне рождественских и новогодних праздников в Украине то тут, то там можно услышать - "С наступаючим!" Такая привычка осталась еще со времен Союза, хотя на самом деле это выражение - калька с русского и не соответствует нормам украинского языка. Мы спросили у языковеда, как поздравить с наступающим на украинском - какие варианты лучше использовать и почему.

Как на украинском сказать "С наступающим"

Как рассказала в комментарии УНИАН языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима, единственный прямой нормативный вариант, которым можно заменить кальку "наступаючий" в украинском языке - это "прийдешній".

По словам языковеда, для русского языка конструкция "наступающий Новый год" является нормативной, так как активные причастия с суффиксами "-ущ-" и "-ющ-" - это одна из особенностей языка. Но украинскому они не свойственны, поэтому мы должны заменять их существительными, прилагательными или, например, описательными конструкциями.

Нормативным для нашего языка является прилагательное "прийдешній", а не "наступаючий".

Также языковед объяснила, почему у нас Новый год приходит, а у россиян наступает:

Дело в разнице менталитетов. В русском языке "наступать, ступать" означает "становиться ногой, попирать ногами, нападать или обижать, подчинять себе самоуправно", а также эти глаголы используют в значении "приближаться, наступать". В украинском языке глагол "приходить" имеет первое значение более мягкое - "идя, появляться где-то у кого-то, прибывать куда-нибудь к кому-то пешком". Прилагательное "прийдешній" имеет еще и дополнительное значение перспективы - "тот, который наступит в будущем".

Поэтому в Украине, если мы только поздравляем с наступлением Нового года, то можем сказать: "З прийдешнім Новим роком!"

Хотя на самом деле слово "прийдешній" излишне и в определенной степени калькирует русский язык, потому что в украинском принято говорить только "З Новим роком!". И, поскольку для собеседников в этом случае контекст всегда понятен, то лучше использовать языковые формулы с пожеланиями.

Как по-украински будет "С Новым годом" - пожелания-синонимы

По словам Олеси Сулимы, вместо фразы "З прийдешнім Новим роком!" также можно сказать:

"Щасливого Нового року!";

"Веселого святкування!";

"З передсвятом!" и "З грядущим!"

Но последние две фразы - все-таки больше книжные и торжественные.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

